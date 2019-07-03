2019-07-03T17:48:03+03:00
Происшествия

Спасибо, батя! В Красноярском крае водитель автобуса спас детей из огня

Он первым заметил пожар и кинулся в горящий дом [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
В Красноярском крае водитель спас детей из огня. Фото: Енисей ТВ, ЧП - Лесосибирск.В Красноярском крае водитель спас детей из огня. Фото: Енисей ТВ, ЧП - Лесосибирск.
Изменить размер текста:

«Батя», так называют сейчас Разяпа Гайнулина. Простой водитель из села Озерное Енисейского района Красноярского края стал героем соцсетей. Ведь он в одиночку вынес из огня ребятишек, младшему из которых только три года.

… Страшный пожар в Озерном случился вчера, 2 июля. Частный жилой дом вспыхнул, как факел. А следом соседний – жара была под 30, к тому же сильный ветер. Так что пламя в считанные минуты охватило почти 400 квадратных метров.

Никто и не знал, что в доме остались двое ребятишек. Где были их родители, почему возник пожар, разбираются дознаватели. Пока ясно одно: если бы не Разяп, «дядя Рома», как окрестили его в поселке, могло произойти непоправимое.

Пожар в Озерном.Видео: ЧП - Лесосибирск

Рядом с домом находится конечная автобуса. Водитель отдыхал там между рейсами. И вдруг заметил: здание занимается огнем.

- Увидел дым, - о случившемся Разяп говорит скупо. – Естественно, побежал туда. Открыл калитку и в дом. А там ребятишки. Паника у них, крики – огонь увидели. Аришку маленькую и Марк, его, по-моему, так звали, вывел в сторону. В доме невозможно было находиться, жара. Так быстро все произошло.

Только благодаря ему дети уцелели, спаслись. Хотя перепугались, конечно, сильно. «Большой молодец», «Из тех героев, что не носят плащи», «Дай бог тебе здоровья!», - восхищаются соцсети. Спасибо, батя!

Спас детей из огня.

За помощь в подготовке заметки и предоставлении материала благодарим телеканал «Енисей ТВ»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Красноярский сутенер несколько лет поставлял проституток в сауны и гостиницы
Смотрим видео спасения провалившегося под асфальт в центре грузовика
В Красноярске проведен опрос на тему самые популярные покупки в зоомагазинах
Красноярского депутата Сергея Титова оставили под стражей
Театральную площадь Красноярска кардинально обновят
Красноярцы отметили день рождения заповедника «Столбы»
Интернет-магазин запрещенных сыров закрыли в Красноярске
Темные волосы, темный автомобиль. В Красноярске ищут водителя, сбившего школьницу на переходе
Главной причиной рака у красноярцев объявили курение
Миллиардные потери несет бюджет Красноярского края из-за недостроев
Для енисейских шумахеров. В Красноярске открывают первый водный стадион
53 погибших дерева в центре Красноярска обещали заменить
Республика Хакасия приурочила к своему дню рождению фестиваль Чир Чайаан
Вместо старинных усадеб элитный дом. Скандальный проект застройки центра Красноярска отклонен мэром