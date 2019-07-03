Спасибо, батя! В Красноярском крае водитель автобуса спас детей из огня

«Батя», так называют сейчас Разяпа Гайнулина. Простой водитель из села Озерное Енисейского района Красноярского края стал героем соцсетей. Ведь он в одиночку вынес из огня ребятишек, младшему из которых только три года.

… Страшный пожар в Озерном случился вчера, 2 июля. Частный жилой дом вспыхнул, как факел. А следом соседний – жара была под 30, к тому же сильный ветер. Так что пламя в считанные минуты охватило почти 400 квадратных метров.

Никто и не знал, что в доме остались двое ребятишек. Где были их родители, почему возник пожар, разбираются дознаватели. Пока ясно одно: если бы не Разяп, «дядя Рома», как окрестили его в поселке, могло произойти непоправимое.

Пожар в Озерном.Видео: ЧП - Лесосибирск

Рядом с домом находится конечная автобуса. Водитель отдыхал там между рейсами. И вдруг заметил: здание занимается огнем.

- Увидел дым, - о случившемся Разяп говорит скупо. – Естественно, побежал туда. Открыл калитку и в дом. А там ребятишки. Паника у них, крики – огонь увидели. Аришку маленькую и Марк, его, по-моему, так звали, вывел в сторону. В доме невозможно было находиться, жара. Так быстро все произошло.

Только благодаря ему дети уцелели, спаслись. Хотя перепугались, конечно, сильно. «Большой молодец», «Из тех героев, что не носят плащи», «Дай бог тебе здоровья!», - восхищаются соцсети. Спасибо, батя!

Спас детей из огня.

За помощь в подготовке заметки и предоставлении материала благодарим телеканал «Енисей ТВ»