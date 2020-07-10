Шесть стихийных свалок ликвидировали в Емельяновском районе

О том, что на обочине дороги к водозабору у села Еловка выросли огромные кучи хлама, левобережному оператору по обращению с ТКО сообщил в конце мая один из местных жителей. Он также пояснил, что был в том районе накануне, но никаких свалок не видел.

Приехав на место, специалисты «Красноярской рециклинговой компании» обнаружили на площади примерно 25 квадратных метров навал мусора высотой около полутора метров. Примерный объём отходов составил 25 кубометров. Среди деревянных поддонов, картонных и пластиковых упаковок нашлась целая коробка кассовых чеков с адресами и реквизитами магазинов ИП Барауля.

Как пояснил директор «Красноярской рециклинговой компании» Илья Ильин, известная красноярская компания «Бараулинские пекарни» на тот момент не заключила с оператором договор на вывоз ТКО.

– Достаточно часто юридические лица пытаются избежать расходов на цивилизованный вывоз мусора и создают такие завалы отходов на пригородных территориях, – рассказал он. – Только в этом году наши специалисты зафиксировали более 150 свалок, и значительная часть из них появилась именно благодаря таким «экономным» предпринимателям. А мы не перестаём напоминать, что экономия на оплате услуг оператора по обращению с ТКО заканчивается куда более значительными расходами на уплату штрафов.

Заместитель министра экологии и рационального природопользования Юлия Гуменюк рассказала, что выброшенные вместе с отходами чеки помогли установить виновника. Индивидуального предпринимателя Максима Игоревича Барауля вызвали для составления протокола за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления (ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ). За это нарушение для ИП предусмотрен штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

– Дополнительно зафиксирован факт выгрузки отходов, запрошены данные ГИБДД о собственнике автомобиля, который также будет привлечен к ответственности по ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ, – добавила Юлия Гуменюк.

После проверки и оформления необходимых документов предприниматель признал свою вину, добровольно ликвидировал свалку и заключил договор с «Красноярской рециклинговой компанией» на вывоз мусора.

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