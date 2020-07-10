2020-07-10T13:50:19+03:00
Здоровье

Врач-инфекционист Галина Булавина о своей работе: «Главное - результат!»

Заведующая детским инфекционным отделением Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2 в Ачинске, участник номинации «Верность профессии»
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Врач-инфекционист Галина Булавина Фото: пресс-служба КГБУЗ «ККЦОМД № 2»Врач-инфекционист Галина Булавина Фото: пресс-служба КГБУЗ «ККЦОМД № 2»
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Галина Булавина уже много лет работает заведующей детским инфекционным отделением Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2 в Ачинске. Она часто говорит: «Я люблю людей и свою профессию». И ее пациенты отвечают ей взаимностью. В адрес Галины Ивановны можно услышать только такие слова: «человек с большим сердцем», «добрейший врач», «высочайший профессионал», «прекрасный врач и доброй души женщина». А коллеги предложили ее кандидатуру для участия в конкурсе «Клиника года - 2020», который проводится на сайте «Комсомолки».

Как человек скромный, Галина Булавина очень долго отказывалась от интервью в рамках проекта. А когда согласилась, то говорила больше не о себе, а о своих пациентах, родителях, профессии.

- Галина Ивановна, что для вас является главным в работе?

- Главное в моей работе — результат. Ребенок поступает с признаками того или иного инфекционного заболевания, после проведенных анализов ставишь диагноз, назначаешь лечение. Не представляете, сколько радости приносит, когда видишь, что малыш идет на поправку! Ребенок выздоровел, доволен, родители счастливы, а я вдвойне. Это же оценка моего труда. Значит, я сделала все правильно. И не зря в этой профессии.

- Ваш выбор профессии был случайным или целенаправленно шли учиться именно на врача-инфекциониста?

— Скорее судьба выбрала за меня специальность, а я всего лишь выбрала профессию — педиатр. Но вполне осознанно. Окончила красноярский медицинский институт я в 1969 году. Но не сразу стала врачом — инфекционистом, сначала отработала участковым врачом — педиатром в Красноярске, а потом перевели в Ачинск. Это было в 1971 году, а в 1972 уже попала в инфекционное отделение детской больницы. Прошла ступени от врача–микропедиатра (Прим. Ред. - детский врач широкого профиля, который наблюдает и лечит малышей первого года жизни) до заведующей детской консультацией. Потом в детской инфекции появилась вакансия, и меня отправили обучаться по специализации «инфекционист». С 6 июня 1972 годы я приступила к обязанностям детского врача-инфекциониста и работаю до сих пор. Ни разу не пожалела, что судьба дала мне такой шанс.

Муж Галины Булавиной тоже врач, на двоих получается сто лет в профессии Фото: Фото: пресс-служба КГБУЗ «ККЦОМД № 2»

Муж Галины Булавиной тоже врач, на двоих получается сто лет в профессии Фото: Фото: пресс-служба КГБУЗ «ККЦОМД № 2»

- Сложно было на новом месте в новой должности?

- Прямо скажу - нелегко. Заболеваемость была достаточно высокая. Отделение всего на 50 коек, наполняемость 100 процентов. В основном шли бактериальные инфекции - дифтерия, брюшной тиф. Теперь, благодаря широкой профилактике и вакцинации, этих болезней нет. Сейчас на смену бактериальной пришла вирусная инфекция.

- Разве в век технологий и общей информатизации количество заболевших не стало меньше, ведь все знают, что такое вакцинация и как она необходима.

- Вот эта самая информатизация зачастую играет пагубную роль. В интернете много нужной и не нужной информации. Родителям часто сложно понять, где она профессиональная, а где бред и мракобесие. Приходится вести пропагандистскую работу, доказывать, как правильно нужно лечить, какие предписания выполнить.

- Вы можете хоть примерно сказать, сколько детей вылечили?

- Специально не считала, но, думаю, порядка двухсот тысяч малышей наберется…

- Как в семье относятся к вашей тотальной занятости?

- Семья небольшая, но они все понимают. Муж сам врач, тоже в профессии уже почти полвека, а на двоих получается сто лет. Так что и жизнь, и профессию разделили поровну. Но, уходить пока, ни он, ни я не думаем. Я вот выращу достойную смену, кому опыт передать, тогда спокойно уйду на заслуженный отдых, буду дома хозяйничать, читать, путешествовать. Хотя… Муж не верит, он слишком хорошо знает, что я без любимой работы не смогу. Ведь вся жизнь прошла в работе, по-другому я не умею жить.

Галина Булавина участвует в конкурсе «Клиника года - 2020» в номинации «Верность профессии».

Проголосовать можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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