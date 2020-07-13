Врач-педиатр Галина Буткач: «Главное для педиатра - улыбки детей»

В обыденной жизни Галина Буткач - обожающая своего внука бабушка, любит кататься на велосипеде, играть в волейбол и копаться в огороде. На работе – уважаемый врач-педиатр, заместитель главного врача по медицинской части Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2 в Ачинске. Ее любят пациенты и ценят коллеги за человечность и профессионализм. А еще говорят: это человек, сделавший сам себя.

Спорт Галина Буткач любит еще с детства КГБУЗ «ККЦОМД №2»

30 лет назад выпускницу педиатрического факультета Красноярского государственного медицинского института Буткач направили для прохождения интернатуры в Козульскую центральную больницу. Как вспоминают сейчас местные жители, к молодому педиатру можно было обратиться по любому поводу: всегда выслушает, внимательно осмотрит, успокоит и ребенка, и его родителей, а главное – назначит самое действенное лечение. Так пролетели 12 лет. В 2020 году Галину Арнольдовну перевели в Ачинск, где она начала работать в должности заведующей отделением для грудных детей. В 2012 году назначили заместителем главного врача по медицинской части. В ее подразделении - лечебный стационар (а это шестиэтажное здание, плюс отделения реабилитации и инфекции) всегда порядок. Во всем! От уборки помещений, до медицинских процедур. Подчиненные знают свою работу и ответственно ее выполняют.

Пациенты просто обожают своего любимого доктора Фото: КГБУЗ «ККЦОМД №2»

На сегодняшний день стаж работы Галины Буткач в сфере здравоохранения Красноярского края - 27 лет. О своей профессии она говорит так: «Главное для педиатра - улыбки детей».

- За сухими данными статистики множество спасенных жизней, побед над болезнью и тысячи слов благодарности от маленьких пациентов и их родителей, - говорят в пресс-службе КГБУЗ «ККЦОМД №2». – Галина Арнольдовна очень трудолюбива, отзывчива, добра и ответственна. Главное для нее, чтобы чаще слезы от боли, у маленьких пациентов и их родителей, сменялись радостным смехом выздоровления. Поэтому она всегда стремится самосовершенствоваться - проходит курсы повышения профмастерства, квалификации, участвует в мастер-классах. С подчиненными строга, но справедлива, на работе любимчиков не имеет, что называется, заслужил - так заслужил.

На работе часто аврал, плюс - огромная ответственность. Тем более, сейчас, когда не стабилизировалась ситуация с коронавирусной инфекцией. Многие не выдерживают. Но только не Галина Арнольдовна. Всегда выдержанная, спокойная, готова к решению любых проблем. Откуда берутся силы?

Галине Арнольдовне в благодарность часто дарят цветы Фото: КГБУЗ «ККЦОМД №2»

- Было бы желание! - улыбается Галина Арнольдовна, а потом добавляет: - А сейчас я мечтаю, чтобы ситуация с коронавирусом скорее завершилась. И с наименьшими потерями домой живыми и здоровыми вернулись медицинские работники, которые, рискуя собственными жизнями, сейчас борются с опасной инфекцией, спасая пациентов.

Добавим, что Галина Буткач неоднократно побеждала в различных конкурсах - победитель конкурса «Женщина в профессии», призер конкурсов «Лучший педиатр Красноярского края», «Лучший педиатр России», «Отличник здравоохранения». А сейчас она участник проекта «Клиника года - 2020» в номинации «Любимый доктор».

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