В Красноярском крае лесной пожар вплотную подступает к таежной деревне

В Красноярском крае лесной пожар подступает к таежной деревне Айдара. Это в Енисейском районе, на расстоянии более чем в 220 километрах от районного центра. Пожар обнаружили сегодня, 4 июля, при помощи космического мониторинга. Площадь – 4,8 гектаров. Расстояние от линии огня до населенного пункта – 2,1 километра.

Как пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, так как пожар находится менее чем в 5-километровой зоне от населенного пункта, туда переброшены дополнительные силы МЧС России. Их задача прикрыть и защитить деревню и ее жителей на случай ухудшения обстановки.

Сейчас на месте работают 13 специалистов от МСЧ и Лесопожарного центра. Ситуацию осложняет тот факт, что Айдара находится в труднодоступном месте, наземная техника туда не проедет. Поэтому для транспортировки людей приходится использовать вертолет МИ-8.

В готовности сейчас находится самолет-амфибия Бе-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России. Вылет на место – по первому сигналу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Много гроз, мало дождей. В лесах Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров

Распространению огня способствует сухая и жаркая погода, установившаяся в регионе

В Красноярском крае ввели ЧС по лесным пожарам, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам чиновников, это превентивная мера - чтобы не допустить распространения огня. В этом году на территории края установилась сухая и жаркая погода с малым количеством осадков и повышенной грозовой активностью - сухие грозы и становятся чаще всего причиной лесных пожаров. Особенное внимание - к северу региона и Приангарью. Сюда переброшена оперативная группа, чтобы мобильно тушить огонь (подробнее).