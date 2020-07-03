2020-07-03T13:49:46+03:00
Общество

Здание правительства Красноярского края укрепят и подсветят

Дом Советов является объектом культурного наследия
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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ремонт здания правительстваремонт здания правительстваФото: Мария ЛЕНЦ
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Дом Советов - здание, в котором расположено правительство, администрация губернатора , Заксобрание и избирком Красноярского края, дополнительно укрепят и организуют подсветку. Напомним, в Доме Советов (объект культурного наследия) идет капитальный ремонт. Уже не первый год. Восстановление барельефа выполнили в 2016 году. Спустя два года решено было менять штукатурку. И когда шли работы, обнаружилось, что здание нуждается в дополнительном укреплении - придется менять оконные перемычки и колонны с капителями, сообщает пресс-служба правительства.

- На сегодняшний день есть полное представление о том, что с этим зданием и какой комплекс противоаварийных мероприятий необходимо выполнить, – говорит руководитель службы по контролю в области градостроительной деятельности – главный архитектор Красноярского края Константин Шумов.

Штукатурку пришлось отправлять на экспертизу в Санкт-Петербург. И специалисты подобрали необходимый состав, который не отличается от того, что использовался при строительстве. Работы сейчас ведутся на восточном и южном фасаде здания. Ремонтники снимают старую штукатурку и наносят санирующую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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