Тест положительный: в Красноярском крае школьницу не пустили на экзамен из-за коронавируса

Долгожданный экзамен для выпускницы 11-го класса из Ирбейского района принес неприятный сюрприз. Мало того, что из-за коронавируса школьникам пришлось три месяца учиться и готовиться к ЕГЭ на дистанционке и для многих это стало серьезным испытанием. Потом еще несколько раз переносили начало единых государственных экзаменов. А когда, наконец, назначили даты, девушку от экзамена отстранили.

В «ТВК Красноярск» обратилась мама выпускницы и рассказала, что главный врач местной районной больницы направил в школу справку о том, что по результатам теста 2 июля у девочки обнаружен коронавирус. Следовательно, она должна быть изолирована, пока не будет сделан повторный тест и появятся его результаты.

Однако по словам мамы и дочки никакого теста именно 2 июля выпускница не сдавала. Был тест 15 июня с отрицательным результатом. И был тест 25 июня, данные которого пока не пришли. А теста 2 июля не было. Где и кто здесь напутал? В итоге на экзамен девушка не попала, ведь на него допускаются только здоровые дети, пояснили в краевом министерстве здравоохранения.

- Наш отрицательный анализ представители школы посмотрели, взяли. Но нам показали бумагу, где подписано главным врачом Ирбейской районной больницы, что у Софии положительный тест от 2 июля, – рассказывает мама девушки.

А ведь этот экзамен по литературе очень важен, без него она не сможет поступить в университет. В этом году ЕГЭ отметили для тех, кто планировал просто выпуститься из школы и пойти получать профессию в колледжах или техникумах. Аттестаты им выдали с оценками, которые вывели по средней успеваемости за учебный год. Но для высшего образования нужны результаты ЕГЭ.

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