Измерение температуры и защитные маски: как в Красноярске проходит ЕГЭ в режиме безопасности

В Красноярском крае стартовал ЕГЭ. И родители, и выпускники школ ждали его в этом году с особенным нетерпением, ведь проверка знаний в этом году проводится в режиме усиления мер безопасности. Причина - COVID-19, от которого детей хочется оградить как можно тщательнее. Рассказываем, как организован процесс.

Придется подумать над ответамиФото: Мария ЛЕНЦ

Экзамен пройдет с 3 по 23 июля. Самый массовый - госэкзамен по русскому языку, его выбрали больше всего выпускников. Настолько много, что сдавать будут в два дня (6 и 7 июля). Базовый по математике в этом году не сдают. И, к слову, ЕГЭ в этом году особенный - сдают только те, кому необходимо поступать в вузы. По краю - 12 тысяч человек.

Перед экзаменом нужно зарегистрироватьсяФото: Мария ЛЕНЦ

Для них открыты 162 пункта сдачи ЕГЭ. И конечно же, особое внимание к мерам безопасности. Везде в пунктах сдачи имеются защитные маски, санитайзеры, а выпускникам обязательно измеряют температуру. Ну, и дистанция в 1,5 метра - обязательна. До и после сдачи экзамена все помещения дезинфицируются. Меры предосторожности касаются и преподавателей.

проверка температуры обязательнаФото: Мария ЛЕНЦ

- Для участников единого госэкзамена масочный режим носит рекомендательный характер, - пояснила министр образования Красноярского края Светлана Маковская. - Маски не обязательны для детей, но если ребенок пожелает находиться на экзамене в маске и перчатках, или если такое решение приняли его родители, конечно, в этом случае он будет использовать маску и перчатки.