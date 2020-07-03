Вырванные деревья, поваленные заборы и столбы. В Красноярском крае тысячи человек пострадали от шторма

Над Курагинским районом Красноярского края пронесся шторм. Ветер вырывал с корнем деревья, валил столбы и заборы, срывал крыши домов - от него пострадали тысячи человек. 11 населенных пунктов частично остались без электричества, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю. В том числе и жители райцентра Курагино. По данным спасателей под отключение электроэнергии попали 14 000 человек.

Наиболее пострадавшие села - Байдово, Прудный, Уральская, Брагино, Поначево, Нижняя, Быстрая, Тагашет, Загорье, Маринино.

Шторм повалил деревья Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- К реагированию и устранению происшествий привлечены 52 человека и 15 единиц техникиРабота объектов жизнеобеспечения и социально важных объектов не нарушена. Жертв и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МЧС.

Пострадали 11 деревень и сел Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Спасатели говорят, что заранее предупредили курагинцев - будет шторм. Сейчас в пострадавшем районе работают мобильные бригады ликвидаторов, в том числе и сотрудники КГКУ «Спасатель».

Добавим, что в Шарыпово накануне выпал град с куриное яйцо - побит урожай, пострадали дачники и огородники.