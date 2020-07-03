«Думали крыши пробьет!»: в Шарыпово выпал град с куриное яйцо

3 Июль 2020 2020-07-03T04:22:21+03:00

Изменить размер текста: A A

«Так лупило, думали, крышу пробьет», - говорит жительница Шарыпово Татьяна Смирнова. Накануне здесь прошел град размером с куриное яйцо. И это не преувеличение - шарыповцы в соцсетях выкладывают градины размером со спичечный коробок. Даже соревнуются, у кого больше. Впрочем, дачникам и огородникам не до смеха - побило теплицы и урожай. Да так, что у многих, видимо, его не восстановить.

Больше всего местные боятся за урожай Фото: соцсети

- У нас вся картошка легла, поднимется или нет - не знаю, - рассказывает Марина П., - у людей машины побило сильно - вмятины, стекла потрескались. Мы в 6-м микрорайоне живем, град когда шел, благо - успели домой забежать, думали, крыши пробьет. Такое по голове прилетит, так, пожалуй, и сотрясение можешь заработать.

В этом сезоне такой крупный град впервые Фото: соцсети

Машины многим побило, и ремонт встанет в копеечку.

- У меня краска на машине на месте, но вмятин много, жесть придется выправлять, - делятся в соцсетях водители.

ИСТОЧНИК KP.RU