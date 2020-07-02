2020-07-02T14:58:27+03:00
Общество

Алексей Додатко: Мы получили хорошие результаты и можем ими гордиться

В Красноярском крае более 70% избирателей, проголосовавших по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, поддержали предлагаемые поправки.
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Алексей Додатко: Мы получили хорошие результаты и можем ими гордитьсяАлексей Додатко: Мы получили хорошие результаты и можем ими гордиться
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В Красноярском крае более 70% избирателей, проголосовавших по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, поддержали предлагаемые поправки.

Как сообщили в краевой Избирательной комиссии, в настоящее время обработано 93,5% избирательных бюллетеней. Согласно предварительному подсчёту, 775 733 проголосовавших отдали свои голоса за изменения Основного закона государства, что составляет 70,42%; против проголосовали 28,65%. Подсчет голосов продолжается, окончательные итоги подведут 2 июля на заседании Крайизбиркома.

Всего в регионе, по данным на 1 января 2020 года, зарегистрировано 2 066 676 избирателей, из них 739 443 – в краевом центре.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко прокомментировал первые итоги общероссийского голосования за поправки в Конституцию 2020.

«Результаты голосования я оцениваю, конечно, положительно. Сейчас отработаны практически все бюллетени, видно, что с очень высокой активностью голосовали избиратели. Явка составила практически 60 процентов, и по обработанным бюллетеням мы видим, что 70 процентов жителей края высказали за поправки в Конституцию. Практически край повторил результаты президентского голосования, это означает, что и поправки, которые во многом носят, что называется, «президентский характер», инициированные президентом страны Владимиром Путиным, также поддержаны красноярцами.

Наверное, этот результат закономерен: поправки включали существенный блок, важный для многих – поправки социального характера, поправки, связанные с защитой человека труда и семьи, и это предопределило результаты голосования. Еще приятно, что мы привыкли сравнивать себя с «соседями», и мы здесь видим, что в Сибирском Федеральном округе Красноярский край расположился, что называется, в верхней части таблицы и по явке, и по результатам голосования. Хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в этой непростой работе, избирательным комиссиям и каждому избирателю, который ответственно, с чувством гражданского долга отнесся к результатам голосования.

Для нас, как для политической партии, важно былоеще и обеспечить законность, легитимность, прозрачность этого голосования. Поэтому сегодня и всю предшествующую неделю на избирательных участках работал корпус наблюдателей. В этот раз их работа была организована через общественную палату, чтобы сделать это еще более объективным. Не только «Единая Россия», но и другие политические партии направили на участки своих наблюдателей. За прошедшее время голосования не было выявлено существенных нарушений, которые могли бы как-то повлиять на оценку происходящего в Красноярском крае.

Мне кажется, важно еще то, что предварительные итоги прошедшие голосования– это, в целом, показатель социального самочувствия в крае. Мы получили хорошие результаты и можем ими гордиться. При этом такая активность избирателей проявилась, несмотря на то, что голосование проходило в непривычное время, в летний период, в условиях пандемии коронавируса…Все это, конечно, могло повлиять на активность избирателей, но мы видим, что она, тем ни менее, была очень высокой», - отметил Алексей Додатко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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