Эксперимент «КП»: изучаем то, что излучаем

Жизнь в режиме самоизоляции показала: без качественной мобильной связи и интернета очень трудно общаться с миром – с родными и друзьями, с онлайн-банками и различными сервисами доставки продуктов, лекарств, платежными системами, учебными платформами... Смартфон – вот лучший друг человека!

Хотя, как выяснилось, не все с этим согласны. Самоизоляция дала новый виток теориям заговора: нас всех чипируют, а благодаря базовым станциям 5G мы станем мутантами, как во вселенной «Марвелл». Прежде чем бежать за шапочками из фольги и кремами, защищающими от радиоволн, "КП-Красноярск" решила изучить матчасть.

Чтобы проверить, так ли страшно излучение базовых станций, как о нем говорят, мы вооружились прибором с длинным названием «Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31», произведенным нижегородским Специальным конструкторским бюро радиоизмерительной аппаратуры ОАО «СКБ РНАП», и отправились на замер. Прибор показывает плотность потока энергии (ППЭ), он измеряется в микроваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2). Согласно российским СанПиНам, необходимо учитывать суммарное излучение всех передающих радиотехнических объектов, расположенных в жилой застройке, и оно не должно превышать 10 мкВт/см2.

Первая точка измерений – прекрасный вид из окна на крышу общежитияФото: Мария ЛЕНЦ

Российские санитарные требования – одни из самых жестких в мире, в Америке и многих европейских странах норматив ниже в десять раз: базовые станции могут в сумме излучать до 100 мкВт/см2. Операторы сотовой связи уверяют, что на практике нормативы выполняются с большим запасом, ведь электромагнитные волны в отличие от, например, радиации, плохо «проходят сквозь стены»: расстояние, стекла, стены, другие препятствия их ослабляют.

Что ж, проверим.

На балконе над городом

Первая точка измерений – прекрасный вид из окна на крышу общежития, там – давайте посчитаем, штук шесть или восемь базовых станций. Расстояние – буквально руку протяни! И этаж подходящий – ровно напротив. Базовая станция «пускает» радиоволны не вниз, а горизонтально, а значит, мы должны принять максимально направленную волну. Ради чистоты эксперимента ведем замер из разных позиций: с балкона, через открытое окно и через стекло. Главное – направить антенну прибора на потенциальный источник излучения.

Результаты такие: с балкона удалось максимально намерить 3,2 мкВт/см2. Через открытое окно уровень ППЭ оказался чуть меньше – 2,9, ведь немного увеличилось расстояние. Через закрытое окно мы, как ни пытались, не добились от прибора данных больше 1,2 мкВт/см2.

Мы вооружились прибором с длинным названием «Измеритель уровней электромагнитных излучений ПЗ-31»Фото: Мария ЛЕНЦ

Справка:

Базовые станции мобильной связи излучают электромагнитную энергию, такую же, как и многие бытовые приборы: телевизоры, микроволновые печи, компьютеры, индукционные электроплиты, роутеры и даже теплые полы. По данным Роскомнадзора, в России на сегодняшний день действует более миллиона базовых станций. Сколько в квартирах россиян компьютеров, ноутбуков, СВЧ-печек, смартфонов и других источников электромагнитного излучения, достоверно посчитать невозможно. Но эксперты утверждают, что в общем фоне радиоизлучения мегаполиса, доля базовых станций сотовой связи составляет менее одного процента.

Всемирная организация здравоохранения ведет собственные исследования воздействия электромагнитных полей на здоровье человека. ВОЗ официально заявляет: «все фактические данные, имеющиеся на сегодняшний день, свидетельствуют о том, что радиочастотные сигналы базовых станций не приводят к каким-либо неблагоприятным кратко - или долговременным последствиям для здоровья».

«Сегодня качественное предоставление государственных услуг во многом зависит от развития связи в регионе. Потребность в связи, в сотовой связи постоянно растет, – рассказывает заместитель начальника отдела телекоммуникационной инфраструктуры и связи министерства цифрового развития Красноярского края Александр Алексеев. – В рамках краевой программы ведется строительство объектов связи в малонаселенных и отдаленных пунктах. В этом базовые станции, которые смогут обеспечить население сотовой связью им мобильным интернетом, появятся в 20 населенных пунктах».

Смартфон – тоже источник электромагнитного излучения, что вполне логичноФото: Мария ЛЕНЦ

Дальше – больше

Как говорит нам справочник по матчасти, смартфон – тоже источник электромагнитного излучения, что вполне логично. А если учесть, что пользуемся мы им часто, прикладываем к важным частям организма, вполне закономерно испытывать некоторое беспокойство. Чем ближе к абоненту базовая станция, тем меньше излучение от смартфона, гласят основы радиофизики. Если базовая станция далеко, телефон постоянно ищет соту на максимальной мощности своего передатчика.

Проверяем гипотезу из разных положений: в местах, где антенна телефона отображает хороший или максимальный уровень связи, наш прибор как бы нехотя показывает от нуля до 0,4 мкВт/см2. Но чем темнее угол и толще стена, тем выше сильнее излучает смартфон в момент вызова: так, например, в одном из замеров прибор показал почти 3 мкВт/см2. Это, конечно, не максимальная граница нормы, но все равно неприятненько. Получается, чем дальше базовая станция и хуже связь, тем больше «фонит» смартфон! А еще сильнее греется и быстрее портится аккумулятор.

«Для установки базовых станций хозяйствующие субъекты разрабатывают проект, который должен учитывать все особенности места, а также получить санэпидзаключение о том, что объект соответствует нормативам. То есть вредного воздействия уже на стадии проектирования не допускается, – рассказывает пресс-секретарь красноярского регионального управления Роспотребнадзора Наталья Краснопеева. – Только после этого выдается разрешение на строительство. Затем при вводе в эксплуатацию должны быть проведены натурные измерения электромагнитного поля. В 2020 году к нам поступило 65 обращений граждан на возможное ухудшение здоровья от действия передающих радиотехнических устройств. Мы провели внеплановые проверки, в ходе которых не зафиксировали превышения нормативов. На территории края не было выявлено радиотехнических объектов, влияющих на здоровье населения».

Справка:

Ключевые документы, регулирующие установку базовых станций в России, это: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».

Включаем микроволновку, и цифры на дисплее нашего прибора начинают мигать с удивительной скоростьюФото: Мария ЛЕНЦ

На всякий случай начинаем мерить все подряд: ноутбуки, роутеры, электроплиты – прибор показывает, что все в норме, излучение есть, но небольшое: до 3 мкВт/см2.

Волны микро – эффект макро

Справка:

Мощность базовой станции зависит от размера соты, применяемого стандарта и места, где она установлена. Находится эта величина в диапазоне от 5 Вт до 20 Вт. Мощность базовой станции, находящейся в городе и покрывающей зону радиусом в 2 километра, составляет около 10 Вт. Для сравнения – мощность микроволновки варьируется от 500 до 2500 Вт.

Включаем микроволновку, и цифры на дисплее нашего прибора начинают мигать с удивительной скоростью, только что был ноль, а уже – больше десяти! Преодолев «санитарный порог», индикатор начинает пищать: «опасность! опасность!». Вот уже 30, 40, 50, почти 80 этих самых микроватт на квадратный сантиметр! Совершенно инстинктивно отпрыгиваем с фотографом подальше.

Для чистоты эксперимента мы замерили излучение от трех СВЧ-печек разной мощности и прибор все время показывал многократные превышения санитарной нормы. Вот это сюрприз! Меж тем, от микроволновок люди избавляться не спешат.

Может потому, что единственное научно доказанное влияние радиоволн даже большой мощности на организм – это повышение температуры тела (собственно, разогревание пищи с помощью радиоволн определенной частоты – это и есть принцип работы СВЧ-печки, которая, напомним, в сотни раз мощнее базовой станции!). А вот у онкологических заболеваний, которыми нас так часто пугают в чатах и соцсетях, причины совсем другие.

Так ли страшно излучение базовых станций, как о нем говорятФото: Мария ЛЕНЦ

«Риски развития злокачественных образований можно разделить на две группы: немодифицируемые, то есть, такие, на которые мы повлиять не можем, и модифицируемые (управляемые), – рассказывает заведующий отделением профилактики красноярского онкоцентра Алексей Семенов. – Немодифицируемые – это прежде всего возраст и пол: средний возраст выявления рака 64 года, рак молочной железы – заболевание женское, рак простаты – мужское. Важный фактор – экология: чистая вода, чистый воздух. Определенную опасность несет ионизирующее излучение, например, солнечная радиация, она повышает риски развития рака кожи и меланомы. Другие риски – модифицируемые: это образ жизни и пищевые привычки. Курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, избыточный вес и ожирение, нарушенный режим труда и отдыха, недостаточный сон… Я бы сказал, что неправильное питание увеличивает риск возникновения злокачественных образований на 40%, курение и алкоголь – еще на 35%. Сохранение здоровья и управление собственными рисками – это личный труд каждого».

В общем, эксперимент «КП» показал: электромагнитное излучение окружает нас повсюду. Так что если вы всерьез обеспокоены теориями заговора, то у нас для вас плохая новость – придется жить в лесу и готовить еду на костре. Если же слухам про сотовые вышки и чипирование вы не верите, то есть новость хорошая – фоновая мощность излучения от базовых станций в наших домах и дворах ниже даже самых строгих российских норм. А вот к микроволновке лучше не прижиматься и ложась спать все же не стоит засовывать телефон под подушку.