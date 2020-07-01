2020-06-30T17:34:45+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Красноярске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Красноярске 1 июля 2020 года
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Как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в КрасноярскеКак проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Голосование за поправки в Конституцию РФ проходит по всей стране с 26 июня по 1 июля. В Красноярске и крае на избирательных участках жители могут поучаствовать в розыгрыше Викторина2020.рф. Пять вопросов викторины будут касаться содержания Конституции, в 137 статьях документа собрана основополагающая информация о свободе и правах граждан Российской Федерации.

Конституция написана максимально простым и доступным языком. По словам организаторов, мотивировать население к изучению документа — главная цель викторины. 10 квартир, 10 машин, 50 смартфонов - подарки, которые анонсирует Ассоциация - вызывают ажиотаж. Даже волонтеры Конституции рассказывают, что прохожие часто требуют у них именно бланк с вопросами викторины.

1 июля во всей стране официально объявлен выходным днем. Рассказываем, как проходит последний день голосования в нашей трансляции:

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Красноярске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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