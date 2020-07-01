Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Красноярске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.

Голосование за поправки в Конституцию РФ проходит по всей стране с 26 июня по 1 июля. В Красноярске и крае на избирательных участках жители могут поучаствовать в розыгрыше Викторина2020.рф. Пять вопросов викторины будут касаться содержания Конституции, в 137 статьях документа собрана основополагающая информация о свободе и правах граждан Российской Федерации.

Конституция написана максимально простым и доступным языком. По словам организаторов, мотивировать население к изучению документа — главная цель викторины. 10 квартир, 10 машин, 50 смартфонов - подарки, которые анонсирует Ассоциация - вызывают ажиотаж. Даже волонтеры Конституции рассказывают, что прохожие часто требуют у них именно бланк с вопросами викторины.

1 июля во всей стране официально объявлен выходным днем. Рассказываем, как проходит последний день голосования в нашей трансляции: