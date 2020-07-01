Озера Хакасии 2020: можно ли отдыхать с палаткой на берегу водоемов

Наступила самая пора активного отдыха. Далеко в этом году не поехать. Поэтому Хакасия – и так самое популярное место у сибиряков, в этом году примет еще больше гостей. Но что сегодня происходит в республике в связи с пандемией? Пускают ли вообще – в интернете ходит много слухов, что трасса перекрыта. По нашей просьба в пресс-службе республики ответили на самые важные вопросы.

Требования для въезжающих на территорию на личном автомобиле жителей других регионов

Справка, тестирование, самоизоляция?

- Посты ГИБДД стоят на дорогах Хакасии, но не для того, чтобы проверять все автомобили, на которых указан регион 24 или 124. Госавтоинспекторы останавливают машины выборочно – проверить документы, например. Это их обычная работа. Но еще могут поинтересоваться, откуда вы, с какой целью едете. Паспорт с пропиской, разумеется, проверять не станут. Пробивать, в каком именно городе края «прописан» автомобиль, тоже не будут. Объяснительных, куда и зачем едет, не потребуют. Из машины не вытащат и в обсерватор не отведут. Безопасность транзитных путешественников – на их собственной совести.

За что могут оштрафовать

- За нарушение масочного режима – от 3000 до 5000 рублей.

Можно ли отдыхать с палаткой на берегу популярных водоемов.

- Приехать с семьей и установить палатку на берегу озера можно. Вообще за места отдыха отвечает муниципалитет, он же отвечает и за патрулирование территорий. Что касается организованного туризма, в республике базы отдыха открываются с 1 июля. Наряды полиции будут контролировать их, но общение с отдыхающими – только в форме беседы (если, конечно, они не нарушают общественный порядок).

Куда поедем?

Три самых популярных места

Ивановские озера - 4 водоема, сообщающихся между собой небольшими каскадными водопадами. Снег здесь лежит даже летом.

Отдыхаем на озерах ХакасииФото: Мария ЛЕНЦ

Туимский провал - огромная впадина, высота отвесной каменной стены провала достигает 125 метров.

Туимский провалФото: Мария ЛЕНЦ

Горная гряда Сундуки — природно-исторический памятник природы, музей под открытым небом. Горная гряда, протянувшаяся в северо-западном направлении на 10 км, при ширине — 1-2 км.

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