Что хотят женщины? Красноярский психолог рассказала, почему они теряют голову от мошенников

«Вроде умная женщина, есть жилье, сбережения, дети выросли, коллеги на работе уважают. Зачем тебе этот мужик сдался? Он же аферист, мошенник. Ты куда смотрела?» А что женщина – она только рыдает и пожимает плечами, потому что сама не понимает, как могла попасться на удочку неизвестному человеку из соцсетей. Да еще перевести ему крупную сумму денег. Незнакомца, который писал ей комплименты и красивые сказки о любви, теперь полиция по всему миру ищет. И найдет ли еще, вот вопрос. А обманутой женщине теперь придется рассчитываться с банками за кредиты, которые она взяла специально для незнакомца и перевела ему. Что это такое, как не помутнение?

Наверняка многие слышали подобные истории о том, как мошенники разыгрывают из себя влюбленных и разводят женщин на крупные суммы денег. Например, 54-летняя красноярская учительница Вероника Е. познакомилась в инстараме с врачом из Германии. От комплиментов голова пошла кругом. Виртуальный роман длился два месяца. А потом врач сообщил, что купил и отправил Веронике дорогой подарок. И началось: нужны деньги на доставку, на растаможку... Опомнилась, когда перевела ему 2 миллиона рублей, а он перестал выходить на связь.

Или другая история, почти под копирку, но из Якутии. 53-летняя Лариса К. тоже познакомилась с врачом. С военным, который служит в Сирии по контракту. Этот вообще сообщил, что ему выдали премию шуршащими купюрами в эквиваленте целого ящика, нужно было их переправить через границу. Посылка то оказалась в Турции, то почему-то в Швейцарии, то в Москве. И каждый раз Лариса оплачивала то доставку, то растаможку. Перевела 2,8 миллиона рублей, после чего «принц» исчез.

И таких случаев, повторяем, немало. У полиции в работе десятки дел, расследование которых осложняется тем, что аферисты обычно находятся далеко за границей. Что заставляет женщин вот так безоглядно доверяться незнакомцам? Да и вообще где у человека та «кнопка», которой манипулируют мошенники? Ответ на этот вопрос подсказала Елена Федоренко, профессиональный психолог, кандидат психологических наук заместитель директора Института психологии практик развития Сибирского отделения Российской академии образования. Ей не раз приходилось принимать участие в судебно-психологических экспертизах, в том числе и по мошенническим делам.

- У каждого человека есть темы, где он наиболее уязвим. Часто они связаны с потребностью, которую он испытывает. Например, человек долго ищет работу и он заинтересован в том, чтобы появилась работа, которая принесет ему доход и социальное признание. Такие люди зачастую становятся жертвами финансовых пирамид или сетевого маркетинга. Человек настолько нуждается в этой работе, что не чувствует подвоха. Он видит то, что хочет увидеть, и не замечает того, что от него утаивается. Часто специально организованная демонстрация финансовой и социальной успешности «работников» компании является основным критерием выбора.

То же самое и в историях с обманутыми женщинами. Они не замужем. Как все, они хотят создать семью. 50 лет – возраст, когда люди расстаются с иллюзиями, но тема любви для них по-прежнему важна. И тут появляется он: социально положительный образ, очень часто врач. Или мужчина с такой профессией, которая несет высокую социальную пользу для общества и априори вызывает базовое доверие. К тому же возраст этого мужчины может попадать в зону их интереса.

Свою роль играет и фабула: с мужчиной что-то происходит и он просит помощи. Он как бы обращается снизу вверх. И у того, у кого эту помощь просят, повышается самооценка. Мужчина не просит его содержать или дать денег напрямую, потому что это вызвало бы настороженность. Он публикует свою просьбу так, будто от нее будет польза и самой женщине или по сравнению с выгодой материальный взнос женщины кажется ничтожным. Наконец, переживание перспективы будущего: «Мы будем жить счастливо» - и женщина перестает видеть скрытый подтекст, не чувствует манипуляции. Критическое мышление у нее уже не работает, ведь тема для нее, повторяю, очень важная.

Мы провели достаточно большое количество судебно-психологических экспертиз по вопросам изучения технологий организации специального воздействия на людей, которое бы понижало их способность критически мыслить. Следователи задавали нам вопросы: есть ли в этих технологиях признаки манипулятивного воздействия на людей. В данном случае такие признаки однозначно есть.

А вот так работают мошенники: текст письма переведен через гугльФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Испытано на себе

В последние годы меня лично частенько атакуют различные «сказочные женихи». Однако, видимо, не так врут, не те струны моей души трогают, потому как все пролетают мимо. Но чаще женихов частенько заглядывают в электронную почту, фейсбук, а теперь и в ватсап различные «адвокаты», «пасторы», «душеприказчики». Всеми силами они стремятся сообщить о наследстве, доставшемся якобы от людей, который я знать не знаю и видеть не видела. Схема одна и та же: «Вам положено наследство на много миллионов долларов /евро. Чтобы получить его, вы должны оплатить доставку». Пару месяцев назад мне даже фотографию банковской карты прислали – в подтверждение. Видимо, следуя из слов психолога, заграничное наследство – это все-таки не мое заветное желание.

Сколько красноречия мошенника о том, что нельзя доверять мошенникам. Обратите внимание на телефон с кодом, с которого пришло сообщение в ватсапФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

А вот и именная банковская карта, сделанная за полчаса переписки. На три минуты работы с фотошопомФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

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