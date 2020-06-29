Как околдованная: «военный хирург» выманил у 53-летней якутянки больше 2,5 миллионов рублей

- Денег у меня нет и не было, - но на свадьбу с «военврачом из инстаграма» жительница Якутска набрала кредитов на 2 миллиона 613 тысяч рублей.

53-летняя Лариса К. работает технологом на пищевом производстве. Уважаемый специалист, а с личной жизнью как-то не задалось. Ровно до того момента, пока в инстаграме на нее не подписался симпатичный иностранец. Тогда, по крайней мере, ей так показалось. Представился: военный хирург Дэвид Ричард Ларри, служу в Сирии по контракту. Новый знакомый не скрывал: женщина ему сразу приглянулась. Он много обжигался, а тут – основательная, надежная… Словом, десять дней, и Лариса была словно околдована. Рассказала всем подругам: это ОН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/787603" frameborder="0"></iframe> Невеста из Якутска подарила "герою-врачу из Сирии" больше 2,5 миллионов рублей.Видео: МВД России по республике Саха.! другой источник

Впрочем, стремительный роман имел неожиданный поворот:

- Меня вызывают на саммит, - озабоченно поведал жених из соцсети. – Жди, скоро буду на связи.

А, когда появился, принес еще более шокирующее известие. Дескать, его наградили крупной суммой денег. Но, поскольку банки в Сирии не работают – война – выдали наличкой, целый ящик. И тут подошел к самому главному: «Уверял, через два месяца – после окончания контракта – хочет приехать в Россию, чтобы открыть там больницу – на ту самую премию». Одно только «но»: как переправить крупную сумму?

- И он начал убеждать меня, - вспоминает Лариса. – Надо было дать мой адрес, чтобы прислал деньги – прямо ящиком. Я сначала отнекивалась, а потом... согласилась.

Вскоре прилетело письмо из транспортной компании: им был передан груз от представителей Красного креста. Дело за малым: оплатить доставку.

- Денег у меня нет, живу от зарплаты до зарплаты, - со вздохом продолжает женщина. – Был небольшой кредит, сделала рефинансирование и отправила 158 тысяч рублей. Груз должен был прийти через 5-8 дней, сказали мне.

Но снова незадача: застрял в Турции, пришло сообщение. Теперь нужно оплатить сертификат… Потом «посылка» укатила в Швейцарию, за ней в Москву, и отовсюду ее нужно было вызволять. Так под разными предлогами у Ларисы выудили больше двух с половиной миллионов рублей. Ей пришлось взять три кредита, обналичить несколько кредитных карт.

- И все это время Дэвид был на связи, мы по 2-3 часа в день – утром и вечером – переписывались с с ним в мессенджере, - говорит Лариса. - Клялся, что вернет все до рубля.

А что в итоге? Провернув операцию, военный хирург исчез. Вместе с деньгами. А у невесты остались огромные долги. И никакой надежды, что жених объявится, да и зачем он ей – такой?

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