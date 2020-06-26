За тебя калым отдам: учительница физкультуры из Красноярска заплатила 2 миллиона рублей за комплименты

- Глаза бездонные, золотистые волосы, ты моя мечта! – за такие комплименты жениха из инстаграма 54-летняя учительница физкультуры из Красноярска выложила почти два миллиона рублей. Об этом случае рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Вероника Е.* вырастила двоих детей, с мужем в разводе. Конечно, мечтала о женском счастье – встретить своего человека, быть рядом всегда. И тут в инстаграме объявился достойный претендент, мужчина средних лет по имени Джордж Тарек. Представился врачом из Германии. Судя по фото, импозантный и вполне себе состоятельный. Понятно, тут же завязалась переписка. Новый знакомый не скрывал: он настроен серьезно, не ищет кратковременных связей. А вскоре начал осыпать Веронику комплиментами: «Ты та, кого я давно искал». Сердце женщины дрогнуло: кажется, это ОН, мужчина мечты.

Вслед за нежными словами пошли просьбы. Но женщину это не насторожило.

Роман на расстоянии продолжался месяца два. И вдруг в один из дней Джордж огорошил любимую: я купил тебе дорогой подарок, отправляю! Единственное, нужно растаможить, но это не так уж дорого. И Ника – как под гипнозом – переслала ему ВСЕ свои сбережения – 368 тысяч рублей. Немного подождала, однако напрасно.

«Подарок уже в пути, - между тем известил жених. – Но вот незадача: застрял на таможне. Снова нужны средства – 25 тысяч, теперь уже долларов. Я все компенсирую, будь уверена!».

И она снова ничего не заподозрила. Пошла в банк, взяла кредит, и все до цента отправила любимому. Готовилась, предвкушала. Но ни сюрприза, ни ухажера не дождалась. Тогда только до нее дошло: это обман.

В полиции на неведомого «Джорджа» завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - подтвердили произошедшее в МВД Красноярска. - Наказание - до десяти лет лишения свободы.

Но судя по тому, как «врач из Германии» лихо проделал операцию, это далеко не первый такой случай в его биографии. Вероятно, уже обрабатывает новую «пациентку». А, значит, шансы найти его и наказать близки к нулевым.

(*имя изменено – по требованиям закона).