2020-06-26T09:00:12+03:00
Происшествия

За тебя калым отдам: учительница физкультуры из Красноярска заплатила 2 миллиона рублей за комплименты

Все свои сбережения, а потом и взятые в кредит деньги отправила любимому из инстаграма [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Учительница физкультуры из Красноярска заплатила 2 миллиона рублей за комплименты в инстаграме.Учительница физкультуры из Красноярска заплатила 2 миллиона рублей за комплименты в инстаграме.Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Глаза бездонные, золотистые волосы, ты моя мечта! – за такие комплименты жениха из инстаграма 54-летняя учительница физкультуры из Красноярска выложила почти два миллиона рублей. Об этом случае рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

Вероника Е.* вырастила двоих детей, с мужем в разводе. Конечно, мечтала о женском счастье – встретить своего человека, быть рядом всегда. И тут в инстаграме объявился достойный претендент, мужчина средних лет по имени Джордж Тарек. Представился врачом из Германии. Судя по фото, импозантный и вполне себе состоятельный. Понятно, тут же завязалась переписка. Новый знакомый не скрывал: он настроен серьезно, не ищет кратковременных связей. А вскоре начал осыпать Веронику комплиментами: «Ты та, кого я давно искал». Сердце женщины дрогнуло: кажется, это ОН, мужчина мечты.

Вслед за нежными словами пошли просьбы. Но женщину это не насторожило.

Вслед за нежными словами пошли просьбы. Но женщину это не насторожило.

Роман на расстоянии продолжался месяца два. И вдруг в один из дней Джордж огорошил любимую: я купил тебе дорогой подарок, отправляю! Единственное, нужно растаможить, но это не так уж дорого. И Ника – как под гипнозом – переслала ему ВСЕ свои сбережения – 368 тысяч рублей. Немного подождала, однако напрасно.

«Подарок уже в пути, - между тем известил жених. – Но вот незадача: застрял на таможне. Снова нужны средства – 25 тысяч, теперь уже долларов. Я все компенсирую, будь уверена!».

И она снова ничего не заподозрила. Пошла в банк, взяла кредит, и все до цента отправила любимому. Готовилась, предвкушала. Но ни сюрприза, ни ухажера не дождалась. Тогда только до нее дошло: это обман.

В полиции на неведомого «Джорджа» завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», - подтвердили произошедшее в МВД Красноярска. - Наказание - до десяти лет лишения свободы.

Но судя по тому, как «врач из Германии» лихо проделал операцию, это далеко не первый такой случай в его биографии. Вероятно, уже обрабатывает новую «пациентку». А, значит, шансы найти его и наказать близки к нулевым.

(*имя изменено – по требованиям закона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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