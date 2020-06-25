Можно ли уехать на озера Хакасии в 2020 году: в ГИБДД прокомментировали слухи о закрытых из-за коронавируса дорогах

Красноярцы мечтают выехать на озера, в том числе на давно полюбившиеся всем озера Хакасии – Шира, Беле, Тус и другие. Для многих стало традицией отдыхать там, тем более, что расстояние от краевого центра – чуть более 350 километров.

Однако в последнее время в социальных сетях появилась информация: никаких озер не ждите – на границе между краем и республикой якобы стоят полицейские посты и поворачивают назад все автомобили, на которых значится регион 24 или 124. А причина таких мер – ужесточение режима самоизоляции.

Представитель ГИБДД Хакасии Анастасия Карачук прокомментировала «Комсомольской правде»-Красноярск:

- Никаких ограничений на въезд в нашу республику нет, поскольку режим самоизоляции у нас снят с 15 июня. Поэтому красноярцы могут свободно перемещаться по территории Хакасии на личном автотранспорте. Скажу более того: подобные слухи ходят и у нас, только наоборот, якобы на постах красноярской ГИБДД разворачивают автомобили их Хакасии. Повторяю, это слухи, а дороги у нас открыты.

Тем не менее, и в Красноярском крае, и в Хакасии коронавирус по-прежнему держит всех в напряжении, поэтому не стоит пренебрегать мерами безопасности. Надевайте маски в общественных местах. И приятного вам отдыха на любимых озерах.

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