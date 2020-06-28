2020-06-28T12:12:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 июня 2020: COVID диагностировали еще у 143 пациентов

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 28 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 июня 2020.Коронавирус в Красноярске, последние новости на 28 июня 2020.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Как сообщают в оперативном штабе Красноярского края, по состоянию на 14 часов 28 июня 2020 года, еще 143 пациентам поставили диагноз COVID-19. Всего в Красноярске и регионе насчитывается 8619 заболевших коронавирусом.

География распространения инфекции – 54 города и района. Из 143 новых случаев 100 зафиксировано в Красноярске, остальные на территориях.

Таким образом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 299,9, темп прироста за сутки – 1,7%.

Новые данные.

Новые данные.

Под медицинским наблюдением на дому сейчас 1428, в том числе за последние сутки взято 117. Снято с контроля 20 434, за последние сутки - 23.

Всего проведено тестов на коронавирус 376 293, за минувший день– 7 473.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

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Однако в последнее время в социальных сетях появилась информация: никаких озер не ждите – на границе между краем и республикой якобы стоят полицейские посты и поворачивают назад все автомобили, на которых значится регион 24 или 124. А причина таких мер – ужесточение режима самоизоляции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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