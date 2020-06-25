Губернатор Усс пришел голосовать без галстука, а его супруга подобрала гардероб в серых и голубых тонах

Голосование по поправкам в Конституцию продлится несколько дней - оно началось 25 июня и завершится 1 июля. Так запланировано, чтобы распределить нагрузку на избирательных участках. В четверг в начале девятого утра на свой участок пришел губернатор Александр Усс с супругой Людмилой. Если первое лицо края - человек медийный, то его жену в публичном пространстве можно увидеть не так часто. Мы решили рассмотреть гардероб главы края и его «первой леди», - всегда интересно, как медийные люди подбирают одежду для особых случаев и «выхода в свет».

Александр Усс выбрал темно-синий костюм, белую рубашку, темные туфли. На лице, как положено, маска, на руках перчатки.

Людмила Усс выбрала наряд в серо-синих цветахФото: Мария ЛЕНЦ

Супруга губернатора Людмила Усс выбрала оттенок ярко-голубого и серый: легкое платье в мелкий горошек с черным тонким ремешком, серый жакет, - в кармашке которого платок в тон платью. Плюс серые туфли-лодочки на средней шпильке и серый клатч. Из украшений – цепочка с замысловатым крестиком.

Часы от известной швейцарской фирмы на руке губернатора нельзя не заметитьФото: Мария ЛЕНЦ

Маска и черные перчатки - как и у Александра Викторовича.

На входе, как полагается, измерили температуруФото: Мария ЛЕНЦ

На входе у губернатора с женой проверили температуру. Затем супруги приняли участие в викторине на знание Конституции РФ, в которой можно выиграть квартиру, автомобиль или сматрфон. Наконец получили бюллетени и сделали каждый свой выбор. Ну, а после отправились каждый по своим делам – впереди предстоит длинный день.

Приняли участие в викторинеФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что голосование по внесению поправок в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но в связи с пандемией коронавируса пришлось изменить и дату, и порядок. Чтобы избежать скопления избирателей на участках, голосование стартовало с 25 июня. Также можно было подать заявку в участковую комиссию для голосования на дому.

Избирательная комиссия разместилась в спортивном зале лицея №2Фото: Мария ЛЕНЦ

И напоследок, как принято, брифинг для прессыФото: Мария ЛЕНЦ

ДОСЛОВНО

Александр Усс:

- Сегодня действительно большой день, по-настоящему историческое событие, творцами которого являемся мы, граждане нашей страны и, естественно, сибиряки. Предыдущая редакция Конституции принята в очень сложный период. Это был слом эпох, начало 90-х годов. За это время изменилась страна, изменились мы. И Конституция требует новой редакции. То, что предложено сейчас, существенно меняет в лучшую сторону основной закон страны. Но, прежде всего, он становится более социально ориентированным. С этой точки зрения наша будущая Конституция именно в этом формате станет одной из наиболее прогрессивных в мире. Речь идет не просто о провозглашении неких социальных гарантий, но и более четком, явно выраженном их закреплении. Очень важно также и в условиях серьезной международной напряженности укреплять суверенитет страны. И поправки к Конституции также этому способствуют. Я отметил бы и целый ряд поправок, который касается, прежде всего, принципа разделения властей, а также особых требований к тем, кто управляет сегодня государством. Важным является тот факт, что поправки одобрены и Федеральным Собранием, обеими палатами, и региональными парламентами тоже. Но Президент страны считает принципиально важным вынести эти поправки на суд людей, на суд избирателей. И я абсолютно убежден, что сибиряки, красноярцы, поддержат и поправки к основному закону, и поддержат нашего Президента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярцы могут выиграть 10 квартир, 10 машин и 50 смартфонов за знание Конституции РФ

Викторина пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года

Ее организаторы, красноярское региональное отделение «Ассоциации юристов России» рассказали Радио «Комсомольская правда», кто и как сможет и сможет принять участие в викторине. Региональное отделение «Ассоциации юристов России много внимания уделяет правовому просвещению жителей края и благотворительным проектам, а главная идея проведения викторины в том, чтобы красноярцы знали конституцию России, знали свои права и умели их защищать (подробнее).

Бюллетень и урна с доставкой прямо в чум: как голосуют оленеводы на севере Красноярского края

Местный избирком наматывает сотни километров на вертолетах по тундре, чтобы успеть охватить всех избирателей

Голосование по внесению изменений в главный документ страны пройдет 1 июля. Однако есть в Красноярском крае такие районы, где голосование уже началось. Там нет дорог, а расстояния такие, что добраться до места можно только на вертолете. Таймыр – самый север края, где живут рыбаки и оленеводы, где в бескрайней тундре вахтовики добывают полезные ископаемые, а на самой окраине земли пограничники охраняют рубежи родины. Непростая задача у членов избирательной комиссии – охватить всех по максимуму (подробнее).