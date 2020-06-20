Бюллетень и урна с доставкой прямо в чум: как голосуют оленеводы на севере Красноярского края

Голосование по внесению изменений в главный документ страны пройдет 1 июля. Однако есть в Красноярском крае такие районы, где голосование уже началось. Там нет дорог, а расстояния такие, что добраться до места можно только на вертолете. Таймыр – самый север края, где живут рыбаки и оленеводы, где в бескрайней тундре вахтовики добывают полезные ископаемые, а на самой окраине земли пограничники охраняют рубежи родины. Непростая задача у членов избирательной комиссии – охватить всех по максимуму.

- Население у нас небольшое, но семьи так разбросаны по тундре, что приходится порой десятки километров от одного кочевья к другому лететь, - рассказывает председатель Таймырской Долгано-Ненецкой ТИК №1 Евгений Мойсюк. – Оленеводы на месте не сидят, один-два раза в сезон кочуют. Для нас удача, когда прилетаем на место, а там 6-7 кочевий в одном месте стоят. Или рыбаки, которые уходят на промысел, как только лед сойдет. Приходится искать их там, где ширина Енисея местами доходит до 8 – 10 километров. Фрахтуем вертолет или катер – и вперед.

Тундра бескрайняя, как найти здесь кочевье? Фото предоставлено Избирательной комиссией Красноярского края

Это только кажется, что тундра везде одинаковая. Но местные жители читают ее, как книгу. Чтобы не «колесить» по тундре для членов избиркома всегда нанимают проводников из местных. Проводник все знает, откроет карту и показывает пилотам место: «Надо сюда лететь, тут должно быть стойбище». Все на борт – и вперед, по указанному курсу (бывает, что и не находят никого).

Оленеводы гостям всегда рады. Готовы угостить, поболтать. Но членам комиссии некогда, нужно дальше, к следующим избирателям лететь, как можно больше за один день охватить. У пилотов ведь ограничение: летная смена не больше 8 чесов в день.

Члены избиркома экипировались по полной, но скорее не для себя, а для безопасности кочевников. Фото предоставлено Избирательной комиссией Красноярского края

На днях попалось членам избиркома семья оленеводов, оказалось – соседи, из Ямало-Ненецкого автономного округа забрели на территорию Таймыра. Их занесли в свои списки, дали проголосовать. Потом позвонили в Салехард, чтобы тамошняя комиссия их не потеряла и из своих списков вычеркнула.

А еще на Таймыре на месторождениях трудятся около 400 рабочих. Из-за коронавируса доступ в вахтовые поселки извне ограничен, как быть? Выход из положения нашли: в каждом поселке создали свою избирательную комиссию из числа самих рабочих, руководство компаний помогло с организацией.

Еще один гражданин России выразил свое мнение по поводу поправок в Конституции. Фото предоставлено Избирательной комиссией Красноярского края

Есть и такие места, куда гражданская авиация не долетит по техническим причинам – самая дальняя окраина. И тогда на помощь приходят военные вертолеты. Например, остров Средний из архипелага Седова, в составе Северной земли. Здесь есть метеостанция, погранзастава и воинская часть. Командование части выразило желание, чтобы личный состав смог реализовать свои гражданские права. Так что члены комиссии взяли в руки опломбированную переносную урну, бокс с бюллетенями – и в путь.

- У нашей территориальной избирательной комиссии самая большая территория в Красноярском крае. И не только в крае – в стране, - говорит Евгений Мойсюк. – И самый длинный полярный маршрут в стране тоже наш. И по количеству полетов к избирателям мы тоже лидеры. Вот так-то!

Вот такие походные условия работы. Фото предоставлено Избирательной комиссией Красноярского края