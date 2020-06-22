«Клиника года-2020»: Страховые компании

Обязательное медицинское страхование дает возможность каждому гражданину нашей страны получить лечение совершенно бесплатно. Важно знать о своих правах и не менее важно добиться их соблюдения на практике. Нахамили в регистратуре? Записали на прием, а врача нет на месте? Отказывают в госпитализации? Тогда можно и нужно обращаться за помощью в свою страховую медицинскую организацию. На сегодняшний день медицинские страховщики, это своего рода бесплатные адвокаты при защите прав пациентов. При необходимости они проводят проверку. А если факт нарушения подтвердится, то это чревато наложением санкций на медицинскую организацию.

В номинации «Медицинские страховые компании» выбираем лучшую страховую компанию по медицинскому страхованию в Красноярском крае.