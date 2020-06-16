«Потеряла управление»: в Красноярске задержали бабушку, избившую внучку в лифте
Немолодая женщина яростно хлещет по лицу маленькую девочку, а та в ужасе забивается в угол… В Красноярске задержали женщину, избившую в лифте собственную внучку, возбуждено дело по статье «Побои», рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону и республике Хакасия.
Напомним, резонансный случай произошел в воскресенье, 14 июня, в многоэтажке на улице Вильского, 18Д. О нем стало известно благодаря видео с камер, его выложили в соцсетях.
В Красноярске задержали женщину, которая побила девочку в лифте.
На кадрах видно: женщина вталкивает в лифт девчушку лет 3-4. Жмет на кнопку. И, не успевают двери закрыться, как наотмашь бьет ребенка по лицу. Малышка падает на пол, пытается прикрыться, рыдает. Но женщина не успокаивается: ставит ее на ножки и снова бьет. А после натягивает капюшон и выводит из лифта.
Это видео председатель совета жильцов дома отдала полицейским лично. Пояснив: садистка в их многоэтажке не живет. Как видно, была у кого-то в гостях вместе с ребенком.
Поиски начали полиция, следственный комитет, прокуратура. И спустя несколько часов – в тот же день – «воспитательницу» нашли. Оказалась, это родная бабушка ребенка, ей 53 года. По всей видимости, даже мысли не допускала, что экзекуция попадет на камеру. И в СК вела себя уже совсем по-другому.
Установлена личность и местонахождение женщины, которая побила ребенка в лифте.
- Мы были в гостях, - виновато пояснила следователю. - Зашли в лифт, она немножко устроила истерику, не успокаивалась. Я так среагировала… потеряла управление над собой. Я ее ударила – два раза. Конечно, в этом раскаиваюсь. Это просто… в первый и последний раз.
- Куда ударили?
- Ну, по лицу попала.
- Раскаиваетесь?
- У меня просто жизнь остановилась уже. Это моя внучка, все мое…
Тем не менее за жестокое избиение ребенка, собственной внучки, ей может грозить реальный срок – до двух лет лишения свободы.
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Эту историю в Красноярске обсуждают с самого утра в социальных сетях с возмущением и гневом: жестокое обращение с ребенком попало на камеру видеонаблюдения и затем – в интернет. Кто-то требует наказать садистку, кто-то сам рвется поговорить с ней на тему воспитания. Ситуация и в самом деле возмущает до глубины души (подробнее).
В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку
В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку. Видео накануне, 14 июня, около полуночи появилось в паблике «Ковчег надежды» и уже активно распространяется по социальным сетям. Видео было снято камерой наблюдения в лифте многоэтажного дома на улице Вильского, 18 Д.
Около 23 часов в кабину на 9-м этаже вошла женщина – то ли бабушка, то ли мама. С ней девочка ростом чуть выше колена, года три. Когда двери кабины закрылись, женщина наотмашь ударила ребенка, тот упал на пол. Затем еще несколько раз по лицу, по голове, подняла и снова ударила. На первом этаже они вышли из лифта (подробнее).
Красноярске в лифте избили девочку. Видео "Ковчег Надежды".
ИСТОЧНИК KP.RU