В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку
В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку. Видео накануне, 14 июня, около полуночи появилось в паблике «Ковчег надежды» и уже активно распространяется по социальным сетям. Видео было снято камерой наблюдения в лифте многоэтажного дома на улице Вильского, 18д.
Красноярске в лифте избили девочку. Видео "Ковчег Надежды".
Около 23 часов в кабину на 9-м этаже вошла женщина – то ли бабушка, то ли мама. С ней девочка ростом чуть выше колена, года три. Когда двери кабины закрылись, женщина наотмашь ударила ребенка, тот упал на пол. Затем еще несколько раз по лицу, по голове, подняла и снова ударила. На первом этаже они вышли из лифта.
«Женщина в нашем доме не проживает, уехала на такси, у кого в гостях была, не знаем» - сообщила автор поста в паблике. Она выходила вынести мусор и услышала, как женщина кричала на ребенка то ли «Дима», то ли «Дина, хватит». Очевидица собирается написать заявление в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU