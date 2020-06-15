2020-06-15T06:17:50+03:00
Происшествия

В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку

Несколько раз ударила рукой по голове [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку. Стоп-кадр видеоВ Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку. Стоп-кадр видео
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В Красноярске женщина в лифте избила маленькую девочку. Видео накануне, 14 июня, около полуночи появилось в паблике «Ковчег надежды» и уже активно распространяется по социальным сетям. Видео было снято камерой наблюдения в лифте многоэтажного дома на улице Вильского, 18д.

Красноярске в лифте избили девочку. Видео "Ковчег Надежды".

Около 23 часов в кабину на 9-м этаже вошла женщина – то ли бабушка, то ли мама. С ней девочка ростом чуть выше колена, года три. Когда двери кабины закрылись, женщина наотмашь ударила ребенка, тот упал на пол. Затем еще несколько раз по лицу, по голове, подняла и снова ударила. На первом этаже они вышли из лифта.

«Женщина в нашем доме не проживает, уехала на такси, у кого в гостях была, не знаем» - сообщила автор поста в паблике. Она выходила вынести мусор и услышала, как женщина кричала на ребенка то ли «Дима», то ли «Дина, хватит». Очевидица собирается написать заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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