Это была бабушка: в Красноярске завели уголовное дело на женщину, избившую в лифте маленькую девочку

Эту историю в Красноярске обсуждают с самого утра в социальных сетях с возмущением и гневом: жестокое обращение с ребенком попало на камеру видеонаблюдения и затем – в интернет. Кто-то требует наказать садистку, кто-то сам рвется поговорить с ней на тему воспитания. Ситуация и в самом деле возмущает до глубины души.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="270" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/784897" frameborder="0"></iframe> Красноярске в лифте избили девочку. Видео "Ковчег Надежды".

«Я вышла выносить мусор на лестничную площадку. И услышала, как женщина кричала на ребенка то ли «Дима, хватит», то ли «Дина, хватит». Ее саму я не увидела – она уже вошла в лифт и поехала с 9-го этажа вниз, на выход, - рассказала в социальных сетях жительница «свечки» на улице Вильского.

Это случилось накануне, 14 июня, примерно в 23 часа. И пусть кто-то считает, что камеры в подъездах вторгаются в их личное пространство, но именно благодаря камерам удается зафиксировать неприглядные поступки людей.

В кабину лифта вошла женщина, по возрасту похожая на бабушку, и втолкнула впереди себя за шиворот девчушку ростом чуть выше колена. Ребенку примерно года три. Женщина нажимает кнопку. И, не успели двери закрыться, как она наотмашь бьет ребенка рукой по лицу. Девочка падает на пол, закрывается. Плачет. Красные щечки выдают, что это уже не первая затрещина. А женщина не унимается: ударила еще раз, подняла ребенка на ножки, еще раз ударила. Потом надела на девчушку капюшон и вывела ее из лифта.

Председатель совета жильцов дома с утра пораньше позвонила в полицию, показала записи с камеры. Все, что могла пояснить, «воспитательница» в их доме не живет, видимо, приезжала в гости. И уехала потом на такси.

Поисками занялись и полиция, и следственный комитет, и прокуратура. Возможно, это не первый факт жестокого обращения с ребенком. И наверняка женщина не ожидала, что об этом станет известно. И через несколько часов стало известно, кто она. Оказывается, «воспитательница» - родная бабушка, 53 года. Следовательно, пострадавшая девочка – ее родная внучка.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье «Побои». Сейчас следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, осматривают место происшествия. Остается вопрос: а знают ли о случившемся родители?