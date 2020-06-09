«Клиника года-2020»: Инновационная клиника

В современном мире в медицине стремительно развиваются инновационные технологии. Медицинские центры постоянно совершенствуют качество оказываемой помощи. Пациенты могут рассчитывать на внимательное отношение и уважение в сочетании с квалифицированной медицинской помощью и на профессионализм специалистов, которые используют последние достижения в области медицины. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Инновационная клиника» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику, где предлагают пациентам лечение современными инновационными технологиями.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.