2020-06-07T08:15:14+03:00
Происшествия

Паводок в Красноярском крае: затоплен поселок, разрушены мосты

Сильные дожди наделали бед сразу в нескольких районах края
Татьяна РЯБИНИНА
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ГУ МВД РФ по Красноярскому краюГУ МВД РФ по Красноярскому краю
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В Манском районе затопило поселок Колбинский – резко поднялась вода в реке Кувай.

В этом поселке 232 дома, в которых проживает 558 человек, подтоплено 36 приусадебных участков, на которых расположены 30 домов. Жители были вынуждены покинуть дома, часть ушли к родственникам и друзьям, часть размещена в здании Колбинского сельсовета.

На помощь жителям отправились 82 человека, 22 единицы техники.

Это не единственное ЧП, которое случилось из-за сильных дождей.

Фото социальные сети

Фото социальные сети

Сегодня об этом написал в социальных сетях министр транспорта Красноярского края Константин Димитров: «Сразу несколько происшествии из-за паводков в Красноярском крае.

Близ поселка Щетинкино Курагинского раи она произошло разрушение деревянного моста через реку Сеи ба на 25 км. трассы Щетинкино – Джотка (подмыло 3 опоры, разрушен 1 пролет моста). Можно объехать только через Минусинск (600 км). На место направлена техника дорожно ремонтно-строительного управления N10 Курагинского раи она. В Партизанском раи оне из-за разрушения моста (1 км, подмыты опоры) закрыто движение по автодороге Кои -Мина. Людеи отправляют в объезд через Манскии раи он по трассе Саяны-Выезжии Лог.

На участке железнои дороги «Абакан – Таи шет» на 708 км пикет №3 произоше л подмыв рекои Мана ж/д насыпи. С однои стороны оголилось 6 секции полотна. В превентивных целях ограничено движение на участке станции «Кои – Хабаи дак», объезд организован через станцию Ачинск.

Напомню, что с 3 июня из-за повышения уровня воды в реке Амыл в связи с проливными дождями закрыт участок автомобильнои дороги «Каратузское- Старая Копь», а также приостановлена работа паромнои переправы.

Также временно закрыта понтонная переправа через р. Оя в Ермаковском раи оне на автодороге «Жеблахты - Ивановка» в связи повышения уровня воды в реке, вызванного проливными дождями».

Фото социальные сети

Фото социальные сети

Подробности ЧП здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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