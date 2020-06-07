2020-06-07T07:19:30+03:00
Общество

В Красноярском крае на реке Сейба, где произошел прорыв дамбы и погибли люди, обрушился мост

Сильные июньские дожди наделали бед в нашем регионе
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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Небольшая река Сейба в Курагинском районе стала знаменитой в октябре прошлого года, когда из-за размытой дамбы затопило поселок золотодобывающей артели и погибли люди. И снова эта река в сводках новостей: из-за проливных дождей произошло повреждение автомобильного моста через реку Сейба.

Об этом написал в социальных сетях министра транспорта Красноярского края Константин Димитров: "Близ поселка Щетинкино Курагинского раи она произошло разрушение деревянного моста через реку Сеи ба на 25 км. трассы Щетинкино – Джотка (подмыло 3 опоры, разрушен 1 пролет моста). Можно объехать только через Минусинск (600 км). На место направлена техника дорожно ремонтно-строительного управления N10 Курагинского раи она".

Движение по данному участку автодороги закрыто, выставлена необходимая дорожно-знаковая информация. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации. Попасть в Красноярск теперь можно только по автодороге Р-257 или по железной дороге.

Напомним, такая же история произошла и в Партизанском районе, где обрушился автомобильный мост, подробности здесь

Погода в этом году преподнесла сюрприз не только в виде дружной, жаркой и ранней весны. Однако в июне природа взяла свое. Проливные дожди, холодные дни и ночные заморозки - таким стало начало июня в Красноярском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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