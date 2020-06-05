2020-06-05T14:48:37+03:00
Общество

Финансовое положение школьного комбината питания обсудили депутаты Красноярского горсовета

Из-за банкротства предприятия 80% красноярских школьников могут остаться без обедов
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Финансовое положение предприятия обсудили депутаты городского Совета. Школьный комбинат питания обслуживает почти 80% учебных заведений Красноярска. Сейчас за предприятием числится долг в 112,4 миллиона рублей. Но задолженность у комбината питания есть не только перед кредиторами, но и перед сотрудниками. Больше 500 человек почти 2 месяца не получают зарплату в полном объеме.

- То, что сейчас происходит с предприятием, было очевидно уже 2-3 года назад. Все, что предпринималось для сохранения Школьного комбината питания, вело именно к такому результату. Поэтому сегодня мы получили ожидаемый вариант развития событий. Отсутствие профессионализма, компетенции привели к тому, что администрацией города принимались неправильные стратегические решения. Сегодня абсолютно понятно, что в том состоянии, в котором находится предприятие, будет очень сложно его спасти. Поэтому важно, чтобы прозвучали разумные здравые решения, которые помогут найти понятный выход из ситуации, — депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко.

Руководство предприятия и администрация Красноярска делали все, чтобы не допустить банкротства. Вариантов выхода из тяжелого финансового положения было несколько: от перевода комбината в акционерное общество до производства и продажи полуфабрикатов.

За счет продажи продукции выправить ситуацию невозможно из-за действующих ограничений на наценку.

Финальная стоимость может быть увеличена максимум на 60%, если питание оплачивают родители школьников. И наценка не может превышать 13% в том случае, если завтраки и обеды предназначены для льготников.

Прибыль от продаж не покрывает потребности комбината. Также, по мнению депутата Павла Павелко, действующие нормативы мешают обеспечить качественным питанием всех школьников.

- Даже при изменении модели организации питания при действующих тарифах ничего не поменяется. Поэтому я думаю, что нужно правильно поставить цель, и уже от этого отталкиваться. Я считаю, что целью должно быть качественное питание детей. К сожалению, на комиссии мы этого не услышали, поэтому было принято решение провести дополнительное обсуждение этого вопроса, — Павел Павелко, председатель комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета депутатов.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали Главе Красноярска Сергею Еремину обсудить ситуацию на комбинате питания с профильным департаментом мэрии, а также с руководителями фракций горсовета.

В ближайшее время на профильной комиссии депутаты обсудят, как организовать питание школьников в случае закрытия комбината питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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