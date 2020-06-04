Скучают не только люди. Медсестре из обсерватора Красноярска устроили свидание с собакой
Когда начиналась пандемия коронавируса и первые медики уходили на долгие смены и последующий карантин, им предстояло решить множество бытовых проблем. У кого-то дети малые, у кого-то – пожилые родственники, которых не на кого оставить. И как-то в этой суматохе потерялись еще одни участники, животные. Как они переживут переезд в чужой дом, кто будем за ними ухаживать и как они перенесут самое тяжелое испытание – разлуку с хозяином.
Именно в такую ситуацию попала медсестра Красноярской краевой больницы Неля Гасымова и ее собака Луна.
Пока Неля работает в обсервации с больными коронавирусом, Луна живёт у подруги. О собаке заботятся. Но она все равно очень скучает по хозяйке, даже отказывается от еды. Им устроили небольшое свидание. Но только на расстоянии.
Скучают не только люди. Медсестре из обсерватора Красноярска устроили свидание с собакой.
Луна вообще не поняла, что происходит. Ну вот же она, любимая хозяйка, почему меня к ней не пускают? Конечно, она будет ждать, сколько нужно, только бы побыстрей закончилась разлука….
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