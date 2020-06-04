Когда начиналась пандемия коронавируса и первые медики уходили на долгие смены и последующий карантин, им предстояло решить множество бытовых проблем. У кого-то дети малые, у кого-то – пожилые родственники, которых не на кого оставить. И как-то в этой суматохе потерялись еще одни участники, животные. Как они переживут переезд в чужой дом, кто будем за ними ухаживать и как они перенесут самое тяжелое испытание – разлуку с хозяином.

Именно в такую ситуацию попала медсестра Красноярской краевой больницы Неля Гасымова и ее собака Луна.

Пока Неля работает в обсервации с больными коронавирусом, Луна живёт у подруги. О собаке заботятся. Но она все равно очень скучает по хозяйке, даже отказывается от еды. Им устроили небольшое свидание. Но только на расстоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782915" frameborder="0"></iframe> Скучают не только люди. Медсестре из обсерватора Красноярска устроили свидание с собакой.

Луна вообще не поняла, что происходит. Ну вот же она, любимая хозяйка, почему меня к ней не пускают? Конечно, она будет ждать, сколько нужно, только бы побыстрей закончилась разлука….

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