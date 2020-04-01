«Кто кого выгуливает?!» Верблюд и пони нарушили режим самоизоляции и отправились бродить по пустынным улицам города в Красноярском крае
Ну чем не по Крылову: «По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас...» Нет, слоны в Красноярском крае по улицам не ходят, не климат. Но верблюды и пони, согласитесь, тоже ведь не каждый день гуляют.
Пони выгуливает верблюда 31 марта 2020 года.
Необычное видео прислал житель Зеленогорска. Дело было накануне, 31 марта. Ехал мужчина по городу на автомобиле: улица пустынная, людей никого, только редкие машины (режим самоизоляции, как никак, все – по домам). И вдруг – они: дородный блондин верблюд и маленький брюнет пони. С первого взгляда видно – ухоженные, сытые, не бродяжки какие-нибудь. Первым шагал пони, за ним его двугорбый товарищ, в поводки у них узелком связаны.
Кто-то может сказать: «да фейк это, видали мы такие». А вот и нет, истинная правда. Автор видео для пущей достоверности указал и дату, и место встречи: «31 марта, время 14:40. Поселок Октябрьский, город Зеленогорск Красноярского края. Кто кого выгуливает? Маленький пони ведет верблюда на поводке».
Интересно, в первый ли раз сбегают приятели? Можем предположить, что они живут в каком-нибудь мини-зоопарке или на ферме, в теплое время, с весны по осень, катают детей и позируют в парке с посетителями на камеру. Когда детям и взрослым из-за коронавируса ограничили прогулки по улицам, животные заскучали и направились искать людей сами.
Не верите, что животные скучают по людям? А как вам тогда история с шимпанзе Тихоном и Анфисой из красноярского зоопарка «Роев ручей». Чтобы приматы не впали в депрессию, сотрудники установили им телевизор и запускают мультфильмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU