«Кто кого выгуливает?!» Верблюд и пони нарушили режим самоизоляции и отправились бродить по пустынным улицам города в Красноярском крае

Ну чем не по Крылову: «По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас...» Нет, слоны в Красноярском крае по улицам не ходят, не климат. Но верблюды и пони, согласитесь, тоже ведь не каждый день гуляют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/770090" frameborder="0"></iframe> Пони выгуливает верблюда 31 марта 2020 года.

Необычное видео прислал житель Зеленогорска. Дело было накануне, 31 марта. Ехал мужчина по городу на автомобиле: улица пустынная, людей никого, только редкие машины (режим самоизоляции, как никак, все – по домам). И вдруг – они: дородный блондин верблюд и маленький брюнет пони. С первого взгляда видно – ухоженные, сытые, не бродяжки какие-нибудь. Первым шагал пони, за ним его двугорбый товарищ, в поводки у них узелком связаны.

Кто-то может сказать: «да фейк это, видали мы такие». А вот и нет, истинная правда. Автор видео для пущей достоверности указал и дату, и место встречи: «31 марта, время 14:40. Поселок Октябрьский, город Зеленогорск Красноярского края. Кто кого выгуливает? Маленький пони ведет верблюда на поводке».

Интересно, в первый ли раз сбегают приятели? Можем предположить, что они живут в каком-нибудь мини-зоопарке или на ферме, в теплое время, с весны по осень, катают детей и позируют в парке с посетителями на камеру. Когда детям и взрослым из-за коронавируса ограничили прогулки по улицам, животные заскучали и направились искать людей сами.

Не верите, что животные скучают по людям? А как вам тогда история с шимпанзе Тихоном и Анфисой из красноярского зоопарка «Роев ручей». Чтобы приматы не впали в депрессию, сотрудники установили им телевизор и запускают мультфильмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском зоопарке шимпанзе заскучали без посетителей: им ставят мультики!

Умные животные так привыкли общаться с посетителями, что могут впасть в депрессию из-за вынужденного карантина

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» ситуация с содержанием животных пока не бедственная: он частично финансируется из бюджета, есть постоянные спонсоры, частично живет за счет билетов. Но на карантине грустно не только людям. Звезды красноярского зоопарка «Роев ручей» - шимпанзе Тихон и Анфиса (к слову, близнецы не разлей вода) едва не впали в депрессию (подробнее).