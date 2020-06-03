«Клиника года-2020»: Герой года

Современные герои не носят плащи и не обладают суперспособностями. И лишь одно их роднит с образами из фильмов - они спасают жизни. Врачи и медицинские работники – вот наши герои. У них белые костюмы, перчатки, защитные маски на лице и знания, которыми они обладают. Эта работа требует особых качеств, таких как верность долгу, сочувствие, невозможность оставаться в стороне от чужой боли. Быть врачом - значит, посвятить жизнь спасению других и быть готовым на самоотверженные поступки. Сейчас это, как никогда актуально. Медики, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции, каждый день помогают сотням пациентов и вместе с тем сами рискуют своей жизнью и здоровьем. Это ли не подвиг?

Поддержите красноярских медиков! Проголосуйте за тех, кому вы готовы доверить ваше здоровье.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.