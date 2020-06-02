«Животное вышло из тюрьмы и напало»: избивший врача-педиатра уголовник из Красноярского края проведет в колонии почти 10 лет

Врач-педиатр Михаил Калитко шел на вызов. В Лесосибирске, небольшом городке в Красноярском крае, его хорошо знают: добрый, спокойный, внимательный – дети его просто обожают. Перспективный, безотказный, всего 31 год, обслуживает сразу два участка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/747280" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, как напавший уголовник тащил врача-педиатра к банкомату.

Начальство за такие кадры всеми руками и ногами держится. На вес золота. Вот и в тот день в конце ноября 2019 года Михаил спешил к одному из своих маленьких пациентов: у ребенка поднялась температура, нужно было как можно скорее осмотреть его.

Молодой доктор подошел к общежитию, вошел в подъезд. И тут на него напал мужчина. Матерый уголовник, чуть более месяца назад вернувшийся из очередной «ходки» - по УДО. Пьяный, злой. Потребовал у Михаила денег, а когда тот отказался дать, ударил его несколько раз со всей силы. Ударил так, что дыхание перехватило – на зоне он научился, как наносить самые больные удары.

Отобрал телефон, обшарил карманы. Нашел в бумажнике какую-то мелочь и банковскую карту. И тут же потащил Михаила к ближайшему банкомату снимать деньги. У терминала избиение продолжилось. Уголовника взбесило, что его жертва не смогла с первого раза правильно ввести код.

Добыча составила 5 тысяч рублей, но отсидит он за них 9 лет и 7 месяцев. Стоп-кадр видео

В конце концом обессиленный и теряющий сознание, доктор все-таки назвал цифры. Добыча составила всего 5 тысяч рублей, но получив ее, уголовник оставил свою жертву в покое, испугался свидетелей – покупателей, которые подходили к ним.

Люди вызвали избитому мужчине «Скорую». Затем описали примеры нападавшего прибывшим полицейским. Участковый, который приехал вместе с оперативниками, сразу понял, кто это. Благодаря очевидцам спустя 36 часов нападавшего нашли и задержали. Он к тому времени уже успел потратить почти все награбленные деньги.

Молодой доктор попал в реанимацию. Его удалось спасти, коллеги сделали все от них возможное, чтобы вернуть ему здоровье. Жители Лесосибирска, конечно, переживали. Градус негодования зашкаливал: «Какое-то животное вышло из тюрьмы, в пьяном состоянии напало и избило дщоктора».

И вот состоялся суд. Учитывая личность подсудимого, его многочисленные проблемы с законом, жестокость совершенного им преступления, ему вынесли наказание – 9 лет 7 месяцев исправительной колонии особого режима. Затем полтора года он будет находиться под надзором полиции.

Приговор в законную силу еще не вступил, у сторон есть 10 дней, чтобы подать на апелляцию. Но едва ли защита сможет как-то повлиять и смягчить наказание.

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