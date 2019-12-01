«Какое-то животное вышло из тюрьмы и напало»: зверски избитый врач-педиатр попал в реанимацию

- Кто теперь будет лечить наших детей? Он один был на два участка! У ребенка высокая температура была – не смогли его дождаться, - так отзываются в соцсетях о 31-летнем педиатре Михаиле Калитко из Лесосибирска Красноярского края.

Добрый, спокойный, внимательный, хороший врач и человек (в этом сходятся все родители) попал в реанимацию. Прямо на улице среди бела дня на него напал прохожий.

… Все началось с того, что врача вызвали к ребенку в общежитие на улице Белинского,14. Закончив осмотр, Михаил вышел из подъезда. И тут на него накинулся какой-то мужчина.

Бил страшно. Скорее всего, обыскал. А не найдя, чем поживиться, силой дотащил до банкомата и вынудил снять деньги с карты. Сгреб их и скрылся, бросив жертву на улице. Это заметили очевидцы. Вызвали полицию, «скорую». Травмы оказались настолько тяжелыми, что Михаила увезли в реанимацию.

А вскоре полицейские вышли на след того, кто с ним расправился. Оказалось, это местный житель. По предварительным данным, на его счету не одна судимость. Сейчас он арестован.

- Какое-то животное недавно вышло из тюрьмы, в пьяном состоянии напало и избило доктора, - подписчики паблика не стесняются в выражениях.

Люди в шоке: кто будет лечить их детей? Фото: соцсети.

- Избил не за что! Этот отморозок, он уже совершил преступление, а тут еще…

- Детского врача избили. Человека покалечили! Педиатров и так в красную книгу заносить скоро будут как исчезающий вид! Где ваше сочувствие! Врачу скорейшего выздоровления.

- Поправляйтесь скорее! Ничего человеческого нет у людей, которые такое совершили.

По словам жителей Лесосибирска, Михаил – единственный в городе педиатр-мужчина. Работал в детской поликлинике вот уже пять лет, «тянул» на себе не один участок. И тут такое… Говорят, пока заменить его некому.

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