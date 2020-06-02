2020-06-02T15:14:49+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Любимый доктор

Этому врачу можно безоговорочно доверить здоровье и свое, и членов своей семьи
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Каждый больной хочет лечиться у хорошего врача. Но врачи ведь тоже люди, и все разные. Как из них выбрать грамотного специалиста, которому можно доверить здоровье свое и близких? Хороший врач всегда выслушает, вникнет во все нюансы, назначит необходимые обследования и верное лечение. «Любимый доктор» - одна из самых ярких и почетных номинаций конкурса «Клиника года - 2020». За спиной у каждого номинанта сотни, а то и тысячи благодарных пациентов. Кстати, здесь можно не только проголосовать за уже знакомых врачей, но и познакомиться с другими докторами, о которых стоит узнать каждому, кто следит за своим здоровьем.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Назарово бабушка прибрала забытые в банкомате 80 тысяч рублей
Как соблюдаются профилактические меры в Красноярске?
В Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуаре
Коронавирус проник в мэрию Красноярска: заразился сотрудник департамента городского хозяйства
В Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под машину
Привилегии онлайн: Райффайзенбанк расширяет сервис для премиальных клиентов
Исследование: 86% потенциальных покупателей квартир задумываются о льготной ипотеке
В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика очень дорогой парфюм
Парк в микрорайоне Солнечном, о котором на прямой линии просили президента, обустроят за 36 миллионов рублей
В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд
Транспорт, одежда, быстрая еда: как изменились расходы россиян в мае
У депутата Заксобрания Красноярского края обнаружили коронавирус
За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД
Дело красноярского депутата передали в суд: обман дольщиков на 560 миллионов
Богучанская ГЭС поддержала детский карнавал-2020 в Красноярске
Красноярск выиграл: Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»
В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом