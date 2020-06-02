«Клиника года-2020»: Любимый доктор

Каждый больной хочет лечиться у хорошего врача. Но врачи ведь тоже люди, и все разные. Как из них выбрать грамотного специалиста, которому можно доверить здоровье свое и близких? Хороший врач всегда выслушает, вникнет во все нюансы, назначит необходимые обследования и верное лечение. «Любимый доктор» - одна из самых ярких и почетных номинаций конкурса «Клиника года - 2020». За спиной у каждого номинанта сотни, а то и тысячи благодарных пациентов. Кстати, здесь можно не только проголосовать за уже знакомых врачей, но и познакомиться с другими докторами, о которых стоит узнать каждому, кто следит за своим здоровьем.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.