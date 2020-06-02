«Клиника года-2020»: номинация Аптека

В Красноярском крае работают сотни аптечных пунктов, в которых представлен самый разнообразный ассортимент товаров. При этом многообразии у людей возникает множество вопросов: где покупать лекарства и не нарваться при этом на подделку, ориентироваться на рекламу или доводы фармацевтов и нужно ли принимать препараты для профилактики заболеваний? В хороших аптеках поставщиками выступают ведущие федеральные фармацевтические компании. Все лекарства проходят строгий контроль. Работают квалифицированные специалисты, получившие профильное образование. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные аптеки.

В номинации «Аптека» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную аптеку или аптечную сеть.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.