Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 15 сентября 2020: всего более 18 тысяч подтвержденных диагнозов COVID-19

В регионе более 18 тысяч подтвержденных диагнозов Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба на утро 15 сентября 2020 года в Красноярском крае за все время 18 344 подтвержденных диагнозов (+102 за сутки). Выздоровели 14 287 пациентов (+11 за сутки), погибли – 521 человек. Впервые почти за месяц по итогам суток не зафиксировано летальных исходов пациентов с коронавирусом.

Как сообщают в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, регион улучшил положение в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, опустившись на 13 позицию. Сегодня в крае на одного заболевшего меньше в сравнении с предыдущим днем, также как и пациентов, выздоровевших от коронавируса.

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 874 513, из них за последние сутки 2546.

Под наблюдением 2509 человек (+200 новых за сутки, снято с наблюдения– 254 человека).

Напоминаем, что Красноярский край находится на 3 этапе снятия ограничений. Разрешено работать в прежнем режиме магазинам любых площадей. Сняты ограничения для общепита, посетителей можно принимать в помещениях. Театры, кинотеатры, концертные залы могут работать с загрузкой зала не более 50 процентов. Спортивные мероприятия разрешено проводить с наполняемостью в 25 процентов зрителей. Открылись детские развлекательные центры, все досуговые учреждения.

Тем временем утром спецрейсом в аэропорт «Красноярск» из Ярославля прибыли футболисты ФК «Енисей». «Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что у шести членов команды подтвержден коронавирус, они направлены на лечение. Остальные - на изоляцию, за их здоровьем будут следить медики. После высадки пассажиров на борту самолета проведена дезинфекция.

Телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.