Объявлены победители конкурса фотографий #пасхавсибири

Жюри подвело итоги конкурса фотографий, посвящённого празднованию Светлого Христова Воскресения — #пасхавсибири. Одним из победителем стал фотокорреспондент «Комсомольской правды» Мария Ленц.

Напомним, конкурс проводился с 17 апреля до 11 мая. Его цель — содействовать возрождению, сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей. Для того, чтобы поучаствовать, надо было лишь опубликовать фотографию (или даже несколько, до пяти в одной публикации) в соцсетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» или «Одноклассники» с хэштегом #пасхавсибири. Конечно, темой снимков являлся праздник Светлой Пасхи — как его встречают в Сибири, как делятся друг с другом пасхальной радостью. В этот раз — в первую очередь дома, в кругу семьи.

Победителями конкурса стали: Мария Ленц, Роза Можайская, Артем Батура, Ксения Соловкова, Ольга Коноводова (Привалихина), Наталья Альбертовна Скрябикова, иерей Андрей Дорогов, Иван Глушанков.

Награждение победителей фотоконкурса планируется провести после снятия ограничений на проведение массовых мероприятий. О деталях награждения организаторы уведомят каждого из победителей лично.

Добавим, что учредителем конкурса #пасхавсибири выступила Красноярская епархия Русской Православной Церкви, а организатором — Красноярская региональная общественная организация духовно-нравственного возрождения Сибири «Ладанка». «Комсомолка» (проект «Время веры») также вручит трем участникам конкурса свой «Приз зрительских симпатий».

Еще больше фото победителей здесь.