2020-05-30T08:09:10+03:00
Происшествия

«Обычная женщина, муж, дети»: в Красноярском крае мать убитого младенца нашли по чеку из магазина

Он находился в пакете из супермаркета, в который было завернуто тельце ребенка [фото]
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае мать погибшего младенца вычислили по чеку из магазина. Фото: Гугл-карты, ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.В Красноярском крае мать погибшего младенца вычислили по чеку из магазина. Фото: Гугл-карты, ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.
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Эта шокирующая история произошла в Минусинске Красноярского края. Здесь мать погибшего младенца, найденного на улице, вычислили по кассовому чеку из магазина.

Рассказываем, как все было. 21 марта на берегу протоки Енисея – между спасательной станцией и драмтеатром – один из прохожих заметил странный сверток. Подошел поближе и обомлел. В обычном пакете из супермаркета был мертвый ребенок. Мальчик, замотанный в окровавленное тряпье. На вид - только что родившийся. Шокированный жуткой находкой мужчина позвонил в полицию.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Эксперты выяснили: он родился живым. Назвали и предварительную причину смерти – переохлаждение. Значит, здесь есть криминальный след.

Трагедия случилась у протоки Енисея в этом районе. Фото: Гугл - карты.

Трагедия случилась у протоки Енисея в этом районе. Фото: Гугл - карты.

Следователи тут же начали обход (рядом частный сектор), опрашивали местных жителей, сделали запросы в родильные дома. Обозначились больше 60 подозреваемых из Минусинска и района.

Но – как ни удивительно – главную зацепку дал тот самый пакет, в который был завернут погибший малыш. Вывернув его, обнаружили кассовый чек. Причем за покупку рассчитывались банковской картой. Она принадлежала... одной из тех самых подозреваемых, 30-летней жительницей Минусинска.

- Обычная женщина, муж, дети, все у нее было нормально, - рассказал собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск». – Никакая не маргиналка, как это можно было бы подумать, нет!

В разговоре со следователем все отрицала – категорически. Однако на вопрос, куда делся ребенок, не смогла сказать ничего внятного.

- Тем не менее у всех подозреваемых взяли образцы крови, назначили экспертизы. Но в первую очередь проверили именно эту женщину и еще нескольких, тех, кто с большей вероятностью мог быть причастен, - продолжает источник.

Точку поставила генетическая экспертиза. Именно с ее помощью было 100%-но установлено: матерью погибшего малыша является та самая женщина.

- Отпираться было бессмысленно, она во всем призналась, - заключил источник «Комсомольской правды – Красноярск». – Причем причиной смерти оказалось не переохлаждение, а асфиксия. Но надо понимать: у женщины есть свое объяснение произошедшему, оно сейчас проверяется специалистами.

ВАЖНО

Повторимся: подозреваемая попала под уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы. Почему так мало? Принимается во внимание, что родившая могла находится в измененном состоянии, не контролировала себя, пояснили «Комсомольской правде – Красноярск» специалисты в силовых структурах. А вот если бы с момента родов прошло два дня или более, это была бы другая статья «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии» и другое наказание – до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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