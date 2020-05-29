2020-05-29T06:00:17+03:00
Происшествия

Мать погибшего в Минусинске новорожденного ребенка нашли по чеку из магазина

Женщина до последнего отрицала свое материнство
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мать погибшего в Минусинске новорожденного ребенка нашли по чеку из магазина. Фото: следкомМать погибшего в Минусинске новорожденного ребенка нашли по чеку из магазина. Фото: следком
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Мать погибшего новорожденного ребенка в Минусинске найдена. И хоть женщина до последнего отрицала свое материнство, сыщикам удалось это сделать. 23 марта в протоке Енисея было обнаружено тело малыша. Завернутое в окровавленное полотенце, затем – в полиэтиленовый пакет, какие обычно продают в продуктовых магазинах. По всем признакам, он умер сразу же после появления на свет.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в поисках матери проверили около 60 женщин, которые состояли на учете по беременности и родам в сроки, подходящие под дату, когда был обнаружен младенец.

Помог установить личность женщина кассовый чек из магазина, лежавший в пакете. Как выяснилось, расчет прошел по банковской карте, а дальше – дело техники. Владелица карты, жительница Минусинска, категорически отрицала причастность к преступлению. Но экспертиза ДНК подтвердила: она и есть мать погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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