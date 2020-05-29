«Клиника года-2020»: выбираем самые популярные частные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»

В проекте «Клиника года-2020» читатели сайта смогут отдать голоса лучшим, по их мнению, клиникам региона.

Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди частных медицинских учреждений Красноярского края:

1. Многопрофильный медицинский центр

2. Детская клиника

3. Стоматология для взрослых

4. Детская стоматология

5. Офтальмологическая клиника

6. Роддом

7. Травмпункт

8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

9. Клиника в области лечения аллергии

10.Клиника для лечения ЛОР-заболеваний

11.Клиника для лечения неврологических заболеваний

12.Клиника для лечения эндокринологических заболеваний

13.Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых

14.Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

15.Клиника для лечения позвоночника и суставов

16.Физиоклиника

17. Клиника для сохранения красоты и молодости

18.Диагностическая лаборатория

19.Клиника для исследования здоровья

20.Клиника для избавления от зависимостей

21.Клиника для лечения кожных заболеваний

22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

23.Клиника в области урологии и проктологии

24.Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии

25.Аптека

26. Флебология

27. Санаторно-курортное лечение

Как принять участие в голосовании?

Прямо сейчас выбираете «активную» номинацию из предложенного выше списка и проходите по ссылке, где представлены участники конкурса данной номинации. Ознакомьтесь с представленным материалом о клинике, выберите ту, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки!

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.

В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2020» будет добавляться новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.

Информация об участниках конкурса будет дополнительно размещаться в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях.

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