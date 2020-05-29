«Клиника года-2020»: выбираем самые популярные частные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»
В проекте «Клиника года-2020» читатели сайта смогут отдать голоса лучшим, по их мнению, клиникам региона.
Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди частных медицинских учреждений Красноярского края:
1. Многопрофильный медицинский центр
2. Детская клиника
5. Офтальмологическая клиника
6. Роддом
7. Травмпункт
8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
9. Клиника в области лечения аллергии
10.Клиника для лечения ЛОР-заболеваний
11.Клиника для лечения неврологических заболеваний
12.Клиника для лечения эндокринологических заболеваний
13.Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых
14.Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи
15.Клиника для лечения позвоночника и суставов
16.Физиоклиника
17. Клиника для сохранения красоты и молодости
18.Диагностическая лаборатория
19.Клиника для исследования здоровья
20.Клиника для избавления от зависимостей
21.Клиника для лечения кожных заболеваний
22. Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний
23.Клиника в области урологии и проктологии
24.Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии
25.Аптека
26. Флебология
27. Санаторно-курортное лечение
Как принять участие в голосовании?
Прямо сейчас выбираете «активную» номинацию из предложенного выше списка и проходите по ссылке, где представлены участники конкурса данной номинации. Ознакомьтесь с представленным материалом о клинике, выберите ту, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки!
Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.
В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2020» будет добавляться новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.
Информация об участниках конкурса будет дополнительно размещаться в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU