Данил Белоусов: Управляющая компания должна быть для людей, а не наоборот!

В группе компаний «Красноярье» предоставляют клиентам комплексные услуги во всех сферах, затрагивающих эффективное функционирование объектов недвижимости. Главный упор, конечно, делается на качество обслуживания. Сейчас здесь обслуживается уже более 150 домов, и число желающих растет с завидной регулярностью.

О работе УК в непростые времена и о планах на будущее мы побеседовали с Данилом Белоусовым, директором группы управляющих компаний «Красноярье».

Качество + любовь к своему делу = довольные жильцы

- Как происходит процесс присоединения к вам?

- К нам обращаются желающие, мы рассказываем, как у нас обстоят дела, показываем результаты, объясняем экономическую эффективность своей работы. Тут большую роль играет лояльность жильцов – по итогам 2020 года нас признали лучшей управляющей компанией Красноярского края в номинации «Работа с населением».

Данил Белоусов, директором группы управляющих компаний «Красноярье»

Отношение граждан – главный критерий, по которому выбирают компанию. А для того, чтобы добиться лояльности граждан, важно исключительно исполнять и те работы, которые диктует законодательство, и дополнительные. То есть при ремонте подъездов не просто покрасить стены, а положить гранит, например. Мы работаем с проверенными подрядчиками и за качество материалов тоже можем отвечать.

- А сами люди к вам обращаются с просьбой взять их дом на обслуживание?

- Да, и это происходит довольно часто, особенно сейчас. В Красноярске есть игроки, которые что-то обещают, но не исполняют. И у людей возникает справедливый запрос на смену УК. Сейчас заставить управляющую компанию что-то делать очень трудно. Законодательство ужесточается ежегодно, и им становится сложнее оформлять необходимую документацию, а следовательно – проводить работы.

- Чтобы обслужить 150 домов, нужен большой штат специалистов?

- У нас работает около 200 человек - слесари, уборщицы, ремонтники, дворники и так далее.

- Как вы думаете, почему все-таки все больше жильцов Красноярска присоединяются именно к вам?

- Мне кажется, прежде всего, потому что в основе нашей работы стоит любовь к своему делу. Наша деятельность рассматривается нами как созидательная и общественно полезная. Кроме непосредственного облуживания домов, мы с коллегами в свободное от работы время занимаемся научными разработками. Были на выставках ЖКХ в Токио, Париже, Дубае и там увидели, какие современные технологии внедряются. Там все технологии заточены уже на энергоэффективность, качество, показатели комфорта. И мы пришли к выводу, что этим нам тоже нужно заниматься. Три года мы разрабатывали, а в марте 2020 года получили мировой патент на свое изобретение. Называется оно «регулятор давления с редуктором скольжения». Это узел в тепловой установке, который работает лучше своих аналогов как российских, так и зарубежных.

- Какие у вас планы на ближайшие летние месяцы?

- У нас планы неоригинальные – мы будем работать. Впрочем, как и каждый день в году. Мы даже 1 января выходим на работу. Отдыхать нам некогда, за последние два года я был в отпуске 3-4 дня в год.

Данил Белоусов с главой Красноярска Сергеем Ереминым

Крупные компании – это выгодно всем

- Как появилась идея управлять несколькими УК в Красноярске?

- Идея эта появилась давно, и вытекла она исключительно из показателей экономической эффективности управления жилым фондом. Потому что на сегодняшний день в Красноярском крае около тысячи управляющих компаний, которые имеют лицензию. Это достаточно много. И у каждой УК имеются свободные ресурсы, директор, бухгалтер, инженер может обслуживать около 200 многоквартирных домов, а по факту у многих в распоряжении – только 5-10.

- Вы в это сфере уже более 6 лет. В самом начале, наверное, вообще все было по-другому?

- Да, в 2013 году, когда мы стали заниматься этим направлением, не было даже лицензирования управляющих компаний. Это были просто организации, которые по договору с жильцами осуществляли определенный вид деятельности, собирали деньги за тепло, воду, обслуживание. По всей стране пошел вал банкротств в связи с тем, что управляющие компании не справлялись со своими обязанностями. Стало ужесточаться законодательство, штрафы поднялись с 5 до 50 тысяч рублей, причем в течение одного месяца. Это было сделано для того, чтобы мелкие игроки, не настроенные на долгосрочную работу, уходили с рынка. Это в первую очередь выгодно потребителю. И достойные управляющие компании могут инвестировать в развитие, внедрять научные разработки, применять энергоэффективные технологии. Когда они уверены в будущем, понимают, что эти инвестиции со временем окупятся, знают, что не будет никакой неразберихи и не случится коллапс.

- Вы думаете, что в скором будущем небольших управляющих компаний не останется?

- Да, по аналогии с операторами сотовой связи. Существует экономическая теория, согласно которой должно быть несколько крупных игроков, которые планируют работать долго. Это выгодно всем – и компаниям, и государству, и, в первую очередь, жильцам. И к этому постепенно приходят все компании, работающие в сфере ЖКХ.

Выбор УК – дело серьезное

- Посоветуйте, как жителям выбрать хорошую управляющую компанию.

- Нужно изучить сайт, посмотреть достижения, хотя сам факт награды совсем не означает, что УК не имеет нареканий. Важно обратить внимание на то, какие договоры заключены с ресурсными организациями. Наши компании все уже перешли на прямые договоры с ресурсниками. Мы ни копейки не собираем с жильцов ни за тепло, ни за воду, ни за электричество. Но бывает, на рынке появляются компании, которые убеждают людей платить за ресурсы именно им. Но это достаточно странно и есть повод задуматься.

- Как понять, что компания работает плохо?

- Самое главное – работа с жильцами. Если начинается излишний формализм, бесконечное оформление протоколов по любому поводу – это должно насторожить. Наш девиз: управляющая компания должна работать для людей, а не наоборот. В нашей управляющей компании общим собранием принимаются только совсем глобальные решения – по вопросам капитального ремонта или смене УК. По остальным моментам мы работаем только с председателями домовых комитетов, они оформляют заявки, а мы на них незамедлительно реагируем. Мы не требуем от жильцов или советов домов огромного пакета документов, чтобы покрасить подъезд или положить кафель. Это все делается легко, без лишних проволочек, поэтому и лояльность жильцов по отношению к нашей управляющей компании достаточно высокая.

СКАЗАНО

Данил Белоусов, директор группы управляющих компаний «Красноярье»:

- Коллегам хочу пожелать терпения в это достаточное непростое для нас время. Сейчас особенно всем нам нужно работать ответственно, чтобы не подвести людей, которые на нас рассчитывают. А жильцам желаю крепкого здоровья и качественных услуг!