Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 24 мая 2020 года: 3 119 заболели, 697 вылечились, 28 умерли

Количество зараженных коронавирусом в Красноярском крае продолжает расти. Согласно данным оперативного штаба на утро 24 мая, с момента начала пандемии в регионе зарегистрировано 3 119 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки количество заболевших увеличилось на 148 пациентов.

Вирусом охвачено 45 муниципальных образований края. Лидеры по заболеваемости - Красноярск и Северо-Енисейский район. За последние сутки по числу зараженных следующая картина:

- Красноярск - 104 человека;

- Северо-Енисейский район - 8 человек;

- Канск, Сосновоборск, Минусинск - по 4 человека;

- Каратузский район - 3 человека;

- Шарыпово, Березовский, Курагинский, Ермаковский, Ирбейский - по 2 человека;

- Норильск, Железногорск, Ачинск, Лесосибирск, Канский, Шушенский, Енисейский, Шарыповский, Абанский, Балахтинский, Боготольский районы - по 1 человеку.

Темп прироста за сутки – 4,9 %. С момента начала эпидемии выздоровели 697 человек. К сожалению, количество умерших пациентов с коронавирусом составило уже 28 человек. За минувшие сутки скончались 3 пациента, все – в инфекционных госпиталях краевого центра. Часть пациентов остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением на дому находится 896 человек, в том числе за последние сутки взято на наблюдение 29 пациентов. Снято - за сутки 162 пациента

Проведено тестов на коронавирус всего 157 519, из них за последние сутки – 5 323

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из почти 1200 заразившихся в Северо-Енисейском районе 700 даже не подозревали об этом. Главный врач Красноярской краевой больницы рассказал о ситуации на Олимпиадинском ГОК

Из почти 1200 вахтовиков (точная цифра на утро 22 мая – 1191 человек) 700 даже не подозревали об этом, пока не прошли тестирование и не узнали результаты. Об этом рассказал главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин. И сразу вопросы: почему так много инфицированных? Почему рабочие не догадывались о своем состоянии? Почему медикам не удалось взять ситуацию под контроль, когда счет заразившихся шел на единицы? (подробнее)