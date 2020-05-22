Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 23 мая 2020 года: 2971 заболели, 659 вылечились и 25 умерли

По данным оперативного штаба на утро 23 мая в Красноярском крае зарегистрировано 2971 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки – плюс 150 человек, из которых жителей Красноярска – 29.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 103,4. Темп прироста за сутки – 5,3 %.

Данные по выздоровевшим: всего с начала эпидемии – 659 человек. К сожалению, количество умерших пациентов с коронавирусом составило уже 25 человек. За минувшие сутки скончались 2 женщины и 1 мужчина, все – в инфекционных госпиталях краевого центра, возрастные. Подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 15 пациентов.

География распространения коронавируса – 45 территорий края. Выглядит это так:

- Красноярск – 1229 человек (+29 за сутки)

- Северо-Енисейский район – 1191 (+115)

- Норильск – 72

- Березовский район – 61

- Дивногорск – 46

- Канск – 35

- Большемуртинский район – 32

- Емельяновский и Курагинский районы – по 26

- Сосновоборск – 21

- Уярский район – 19

- Железногорск и Назарово – по 15

- Канский район – 14

- Ачинск – 13

- Шушенский район – 12

- Эвенкия, Шарыпово и Минусинск – по 11

- Зеленогорск и Минусинский район – по 10

Остальные – меньше 10 заболевших. По одному – в Ачинском, Сухобузимском, Казачинском, Боготольском, Туруханском и Мотыгинском районах.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 1029 человек, в том числе за последние сутки взято 52. Снято с медицинского наблюдения 18 130 человек за истечением срока наблюдения, за сутки – 62.

Проведено тестов на коронавирус всего 152 196, из них за последние сутки – 6 268.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.

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