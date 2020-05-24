«У нее все свое - и губы, и глаза, и грудь»: чем покорила зрителей Лиза Адаменко, ставшая звездой «Холостяка»

Кукольная внешность и жизнь в стиле рок-н-ролл… Что-что, а заурядной Лизу Адаменко не назовешь. В 18 лет девочка из провинциального Канска Красноярского края стала женой топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова. Правда, скоро сказочная жизнь в Сингапуре (яхты, бриллианты, крутые вечеринки) обернулась кошмаром. Лиза обвинила мужа в побоях, последовал драматичный разрыв. А за ним – новый виток. Спустя два года она вступила в борьбу за сердце героя шоу «Холостяк» на ТНТ, звездного стоматолога Антона Криворотова. И сразу же выбилась в фаворитки супер-рейтингового проекта. К финалу их осталось двое: Барбара Пино и она. Но, несмотря на то, что Лиза на камеру призналась в своих чувствах к холостяку, он предпочел ей колоритную кубинку.

Впрочем, для фанатов это не было сюрпризом. На фото Антона после шоу (само оно было завершено, а выпуски еще выходили) умудрились разглядеть Барбару. Говорят, отражение девушки запечатлелось в его солнезащитных очках. Если они встречаются, значит, победила кубинка, решили фолловеры.

Детство Золушки

А что же Лиза? Постит в инстаграме дерзкие снимки и, похоже, особенно не переживает. Ей только 20, имя и красота прилагаются. Да и характера не занимать. Это и помогло Золушке из провинции стать звездой.

Лиза в детствеФото: соцсети

«Комсомольская правда – Красноярск» связалась с первой наставницей будущей топ-модели Татьяной Матяш, руководителем канской школой-студией «Мода и стиль». И вот, что она рассказала: потенциал в Лизе был виден сразу, ощущалось в ней что-то такое.

- В свои 11 лет девочка пришла в нашу школу сама. Высокая, с изящной осанкой и упрямой искрой в больших глазах. До нас она посещала кружок народного танца. Научилась себя подавать. Знала, как работать перед камерами, как встать в позу. Мы сделали на нее ставку, начали работать. Понимаете, все девочки, что идут к нам, мечтают о карьере модели. А Лиза стремилась стать известной. И добилась своего. Выкладывалась на многочасовых фотосессиях. Занималась так упорно, что в 13 лет полетела сниматься в Японию. Оттуда попала в Сингапур, где и познакомилась с Валентином Ивановым.

Школа моделей, в которой училась ЛизаФото: Ася ЖУКОВА

Вся семья – красивая. И небедная.

Кстати, насчет Золушки, это вы зря, говорят знакомые Адаменко. В Канске семья считается состоятельной. Отец – Юрий Степанович – депутат райсовета, у него свой бизнес, руководит «зерновой» компаний, брат помогает. У них свой особняк в пригороде, дела идут. И, когда дочка заявила о желании стать моделью, препятствовать не стали, напротив… Первое время девочку всегда сопровождала мама. А той приходилось нелегко.

Свадьба Лизы и Валентина ИвановаФото: соцсети

- Первая зарубежная поездка была у нее в Японию, - продолжает Татьяна Матяш. - Там с детьми-моделями нянчатся, оберегают. Но и требования высокие: начинают работать в пять утра. И если чуть провинился – штраф. Например, уснула модель на макияже – штраф. Так что надо быть собранной. Лизе было тогда 13 лет, это ребенок, организм растет – и такие графики отражались на организме, плюс переезды с одного конца земного шала в другой – Лиза часто болела. И даже с температурой приходила на съемки.

Говорят, Лиза тогда по-настоящему выстрелила. Предложений были десятки.

- На кастинге выложат их снимки перед фотографами – те почти все выбирали ее для работы. У Лизы все «свое»: губы, нос, грудь, глаза. Может, она потому и востребована, ведь пластика сразу видна опытному глазу. Внешностью она в маму, та в юности была очень красивая. И старший брат у Лизы красивый. И две дочери у брата – красивые.

Гимназия, где училась Лиза АдаменкоФото: Ася ЖУКОВА

«Изначально заботился, а потом…»

Девятый класс Лиза окончила в родном Канске. Между прочим, без троек. А потом уже поступила в арт-колледж в Сингапуре. На экзаменах выложилась так, что выиграла грант на бесплатное обучение. Родители были только рады: такой взлет…

Антон Криворотов и семья Адаменко. Фото: стоп-кадр передачи Холостяк

Тогда-то в Сингапуре жизнь сделала крутой поворот. Лиза познакомилась топ-менеджером «Лукойла» Валентином Ивановым. На тот момент ему было за 50.

- Изначально он очень заботится о Лизе, - вспоминает Татьяна. - Когда прилетали в Москву, всегда присылал в аэропорт машину, чтобы мы не мотались в метро или электричке, и с нами, не дай бог, что-нибудь не случилось. Отслеживал, чтобы мы благополучно доезжали до гостиницы, до места съемок. Познакомились они так: Валентин увидел ее в Сингапуре, когда она впервые туда приехала. На него в тот момент вешались куча моделей. А он увидел Лизу – и потерял покой. А она девушка не такая, недоступная. Наверное, она его этим и зацепила, что дала ему от ворот поворот. Валентин скупал журналы в Сингапуре, где ее фото печатали. Сама история очень романтическая, совершенно не такая, как об этом расписали в СМИ. Лиза была независима финансово, ей не нужен был покровитель. Валентин ее добивался год или полтора. У них все серьезно было с самого начала. Все планомерно случилось, все шло к свадьбе. И когда весной ей исполнилось 18 лет, все состоялось.

Родители Лизы. Фото: стоп-кадр передачи Холостяк

А потом было разное: сказка, в одно мгновение ставшая триллером. Романы, скандалы в СМИ… Но это уже совсем другая история.

СТОП-КАДР

«Сибирский характер»

В 11-й серии шоу – когда уже близился финал, остались три претендентки – Лиза познакомила Антона со своей семьей. И он прямо спросил ее родителей, как они разрешили дочке выйти замуж за 55-летнего мужчину.

- Это же было ее желание, - развел руками отец. - Мы какие-то советы давали. Но собаки лают, караван идет. Сибирский характер. Я не могу сказать, что трагедия произошла. Главное, все быстро выявилось и отрегулировалось.

- Она делает то, что она хочет. Как я могу повлиять? Сколько мы пытались, сколько могли, мы были рядом, - заключила мама Лизы.

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