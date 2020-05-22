2020-05-22T12:14:35+03:00
Общество

Наталия Фирюлина: «Мы работаем над путями минимизации рисков для бюджета города»

Красноярские депутаты обсудили экономию расходов городской казны
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Фото: Горсовет КрасноярскаФото: Горсовет Красноярска
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Депутаты горсовета, мэр Сергей Ерёмин и руководители структурных подразделений обсудили вопросы экономии бюджета.

На совещании мэр Сергей Ерёмин рассказал об основных подходах при исполнении бюджета 2020 года с учетом пандемии. Сохранятся затраты на строительство школ, детских садов, ремонт дорог, а расходы на содержание аппарата мэрии, общегородские мероприятия сократятся.

В условиях пандемии в Красноярске реализуется 10 городских мер поддержки малому и среднему бизнесу, из них 3 – утверждены горсоветом. Для 6 180 предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей снижена ставка до 7,5% на ЕНВД. А для 10 645 предприятий розничной торговли ставка снижена до 11,25%.

Сейчас на согласовании находятся меры поддержки частным детсадам. В ближайшее время они будут предоставлены депутатам. В бюджете на эти цели заложено 25 млн рублей. Депутаты проголосовали за это 28 апреля.

Меры поддержки ведут к выпадающим доходам бюджета города. В апреле эта цифра составила 400 млн. руб.

- Запланированные доходы в этом году мы не получим. Это видно из тех мер поддержки, которые приняты на разных уровнях. Параллельно должна вестись работа по сокращению расходов. Есть приоритетные статьи, расходы по которым нельзя сократить: софинансирование проектов, развитие инфраструктуры, зарплата, соцвыплаты и т.д. Под оптимизацию должны пойти расходы, которые сейчас излишне осуществлять. Скорее всего, это непрограммные расходы, экономия по торгам и по процентам кредитным организациям за муниципальный долг, - прокомментировал председатель постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета депутатов Павел Павелко.

По итогам совещания депутаты сформировали рекомендации по оптимизации расходов и предложили обратиться к краевым властям с просьбой увеличить объем дотации и нормативов отчислений от краевого бюджета.

Депутаты предложили в ближайшее время приступить к формированию муниципальных программ и бюджета на 2021 год.

- Сегодняшнее совещание прошло с целью выработки определенных подходов к исполнению бюджета 2020 года. Мы работаем над путями минимизации рисков для бюджета города. Часть этого года мы прожили без коронавируса: у нас было хорошее исполнение бюджета 2019 года, запланирован устойчивый бюджет на 2020 год. Последняя корректировка бюджета была на сумму более 4 млрд. руб. Но ситуация изменилась. По всей видимости, все, что происходит в этом году, будет иметь прямое отражение и в бюджете 2021 года. Поэтому к его формированию нам нужно подойти очень серьезно и ответственно», - подытожила председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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