2020-05-21T14:23:15+03:00
Происшествия

«Человечище, не прошел мимо»: в Лесосибирске ищут неизвестного героя, который спас тонущего ребенка

Его поступок попал на видео [видео]
Ася ЖУКОВА
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«Человечище, не прошел мимо»: в Лесосибирске ищут неизвестного героя, который спас тонущего ребенка. Фото: ЧП - Лесосибирск.«Человечище, не прошел мимо»: в Лесосибирске ищут неизвестного героя, который спас тонущего ребенка. Фото: ЧП - Лесосибирск.
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- Помогите, я не умею плавать, он утонет! – на мелководье Енисея (в Лесоосибирске, Красноярский край) метался перепуганный пацан. А его друг беспомощно барахтался в воде – в нескольких метрах от берега. Вроде бы близко, но местные говорят, глубина там порядочная, особенно для ребенка. Неизвестно, как бы все повернулось, если бы не прохожий. Молодой человек спас тонущего мальчишку – вытащил из воды и был таков. Теперь его ищет МЧС, чтобы наградить.

Все произошло в шесть вечера 20 мая. В крае почти неделю стоит аномальная жара, многие, игнорируя запреты, лезут купаться в Енисей. Вот и вчера компания мальчишек сидела на бревнах у самого берега. Один из них, видимо, соскользнул в воду, его понесло, стал тонуть.

Парень спас тонущего ребенка в Лесосибирске. .Видео: ЧП - Лесосибирск.

Не такое уж большое расстояние, но... помочь друзья не смогли. Один не умеет плавать, другие, возможно испугались. История могла бы закончиться трагически, если бы не прохожий. Темноволосый парень в серой футболке и шортах выбежал из-за кустов и кинулся в воду. Эти метры отмахал за секунды, схватил пацана и вытащил его на берег.

Парень кинулся в ледяную воду, чтобы вытащить мальчишку. Фото: ЧП - Лесосибирск.

Парень кинулся в ледяную воду, чтобы вытащить мальчишку. Фото: ЧП - Лесосибирск.

Наглотаться школьник не успел. Пробыл в Енисее совсем немного. Но вода в Енисее еще ледяная. Неизвестно, сколько выдержал бы ребенок. Пару минут, и пошел бы на дно. Если бы не его спаситель.

Вроде бы близко от берега, но для ребенка глубоко. Фото: ЧП - Лесосибирск.

Вроде бы близко от берега, но для ребенка глубоко. Фото: ЧП - Лесосибирск.

- Сердце разрывается на такое смотреть, - пишут в соцсетях. - Парень - Человечище, не прошел мимо. А родителям мальчика – наука, должны молиться на него. Берегите своих детей, уделяйте хоть немного времени воспитанию.

- Пацана нужно записать в спортивную секцию, как жить на реке и не уметь плавать?

Школьник не пострадал, только перепугался. Фото: ЧП - Лесосибирск.

Школьник не пострадал, только перепугался. Фото: ЧП - Лесосибирск.

- У пацана второй день рождения. Парняга - красавчик!- Парню огромное спасибо! Не испугался. Смотришь, и слезы на глазах - одной детской жизни могло не стать.

- Мужик, здоровья тебе и удачи!

ВАЖНО

Просим молодого человека, спасшего ребенка, связаться с нами по телефону редакции +7 (3912) 206-96-52. Также, если вы узнали парня, звоните.

ИСТОЧНИК KP.RU

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