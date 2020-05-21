2020-05-21T14:01:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В элитном отеле Красноярска подтвердили: у снявшего номер пилота обнаружили коронавирус

После санитарной обработки отель продолжает работать [эксклюзив kp.ru]
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У прилетевшего в Красноярск из Москвы пилота обнаружили коронавирус.У прилетевшего в Красноярск из Москвы пилота обнаружили коронавирус.Фото: Мария ЛЕНЦ
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У пилота, прилетевшего в Красноярск из Москвы, диагностировали COVID-19. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

По сведениям знакомых с ситуацией людей, 50-летний пилот работает в авиакомпании, которая занимается грузовыми перевозками. (Так что заразить пассажиров он не мог). Вместе с тем известно, тест на коронавирус сдал сразу по прилету в аэропорт Красноярска – 20 апреля. А после поселился в элитном отеле на Взлетке. И только 25-го выяснилось: диагноз подтвердился. Мужчину отправили в Красноярскую краевую больницу на лечение.

- Да, в отеле был подтвержденный случай коронавируса, - пояснили сотрудники отеля. – Но уже давно: с тех пор все продезинфицировано, стерильно. Обстановка нормальная. Мы не закрыты, работаем. Принимаем всех, кто прилетает в командировки. Но по трем городам и регионам: Москва, Санкт-Петербург и Якутия выполняем требование Роспотребнадзора. Прилетающие оттуда должны заселиться не менее чем на две недели, чтобы пройти самоизоляцию. На более короткий срок мы не заселяем. Всю информацию передаем Роспотребнадзору.

Напомним, по данным на 14 часов 21 мая, количество зараженных COVID-19 в Красноярске и крае составляет 2821 человек. 634 пациента вылечили, 22 погибли. Инфекция проникла в 44 города и района региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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