«Сколько брал мазков, столько и получил»: почему уволился главврач больницы, оценивший работу фельдшера с коронавирусом в 27 рублей

Историю с выплатами, точнее, с недоплатами медикам, можно назвать почти завершенной. Президент на совещании расставил все точки над «i»: именно неточности в федеральном постановлении стали причиной недоплат в регионах. И ни заведующие больниц, ни даже региональные власти тут, в сущности, ни при чем. Речь о пресловутой оплате «по фактически отработанному времени». Эту формулировку в пятницу, 15 мая, убрали из постановления, уже в понедельник все пересчитали, а во вторник начались новые выплаты. И все же, почти завершенной - потому что проверки в тех регионах, где прогремели самые громкие скандалы (в Красноярском крае, Иркутской, Калужской областях, на Кубани) еще продолжаются, их проводит серьезное ведомство – Следственный комитет. Уже заведено одно уголовное дело, а в Калужской области, в частности, главный врач лишился работы.

Работу посчитали поминутно

Напомним, медики по всей стране медики заявили, что им обещали заплатить за весь месяц, а не за смену, не за час, за минуту. Самые громкие истории прозвучали:

- в Красноярском крае. Утром в среду 20 мая объяснения в Следственном комитете был вынужден давать заведующий Ачинской межрайонной больницы Денис Лебедев и его заместители.

Накануне, 19 мая, к девяти утра туда же и по тому же поводу вызывали главного врача «скорой помощи» города Дивногорска под Красноярском Виталия Денисова.

- в Калужской области, в городе Козельске. Совершенно спокойно утро понедельника, 18 мая, началось для Василия Савельева, заведующего межрайонной больницы N3. Его не вызывали в следком, но зато очень быстро, буквально за сутки, уволили. На главной странице медучреждения уже обновлена информация, стоит новая фамилия главврача – Мария Ярушина.

Василий Савельев, наверное, все-таки перегнул (ПОДРОБНОСТИ СМОТРИТЕ НИЖЕ, В «ДОСЛОВНО», - прим. Ред.). Если в Красноярском крае бригадам «скорой» заплатили за целую смену, даже если за нее был перевезен всего один больной (водитель получил 3 300, фельдшер 11 000). То в Козельске (история прогремела на всю страну) начислили всего по 27 рублей (правда, ходят слухи, что такая расчетка была всего одна – у фельдшера, которая взяла мазок у потенциального больного). В Козельске экс-главному врачу сочувствуют: «наверняка, он не сам это придумал, распоряжение мог дать только минздрав (сюда мы направили запрос, ждем ответа). Но и минздрав, опять же, фразу «за фактически отработанное время» мог понять каким угодно образом...

«По сообщениям в СМИ»

Как дело дошло до СК? Заявления силовикам никто не писал, но сюжеты (к слову, инициированные местными депутатами, в Дивногорске – от КПРФ Николай Саттаров, в Ачинске – Владимир Озереденко от «Справедливая Россия (если уж на то пошло, сам в 2017 году ставший героем теленовостей: был осужден по статье «побои» за небольшую потасовку в родном Ачинске).

И хотя в сюжетах никто не сказал, что за час работы, скажем, в Дивногорске, водитель получил 3 300 рублей, фельдшер доплату – 11 000, а в Ачинске требования предъявили бригады, которые НЕ работали с коронавирусными больными, Следком, - таков регламент, - начал проверку по «по опубликованным материалам».

Работники скорой помощи из Ачинска. Фото: стоп-кадр телеканала "ОСА".

- Тем, кому положены новые выплаты, мы уже все пересчитали, - рассказал «Комсомольской правде» – Красноярск заведующий Ачинской межрайонной больницы Денис Лебедев. - Доплату в сюжете, показанном в СМИ, опротестовали порядка десяти человек. Подчеркну - из них НИКТО напрямую не работал с коронавирусными больными, но люди, не вчитавшись в постановление, решили – раз они в зоне риска, им тоже положены выплаты. По федеральному постановлению – нет, но на текущей неделе (уже после того, как были сделаны расчетки) был расширен список получателей по постановлению Красноярского края, теперь бригады скорой, даже если не перевозят пациентов с COVID? Получат выплаты в полном объеме. А те, кто оказывал помощь коронавирусным больным, таких по нашей больнице 34 сотрудника, получили выплату сразу, и теперь полный перерасчет по федеральным деньгам. История не простая, но, скажу вам, сразу огульно обвинять врачей тоже не стоило. Самое интересное, и я об этом напрямую у коллег спросил – неужели мы бы не разобрались? Почему напрямую ко мне никто не пришел, зачем подняли весь этот бунт на корабле? Я сам узнал об этой ситуации из новостей. А уже на следующий день оказался в кабинете следователя. Не факт, что и далее не будет недовольных. К примеру, тот, кто отработал в апреле два-три последних дня (у меня такие есть) получат и за полный апрель и за май. Тот, кто приступил к работе с коронавирусными больными только в мае – за один май (и далее). Потом, уравниваются все – независимо от того, скольким пациентам оказал помощь, в каком объеме – выплаты для всех одинаковые. Но как и в первом, так и во втором случае, комментировать и регулировать это - не нам.

Чем закончится следственная проверка, покажет время, красноярские врачи переживают – как бы ни было, в Армавире (Кубань) за недоплату уже заведено первое в стране уголовное дело по статье «халатность». На проверку, - сообщают в красноярском региональном СК, отводится 10 дней. По истечении этого времени и будут известны результаты.

ДОСЛОВНО

Илья Совако, заместитель министра здравоохранения Калужской области, прокомментировал для «Комсомольской правды»:

- У главных врачей, и у нас, в том числе, четкого алгоритма начислений в первое время не было. За час, за смену, за месяц – как и сколько платить? Большинство главврачей все-таки взяли смену как единицу измерения. В Козельске же посчитали работу, в буквальном смысле, по минутам. Речь в данном случае идет о медсестре, которая брала мазки. Сколько времени это заняло – считали, видимо, с секундомером...

Василий Савельев из Козельска. Фото: фб Василий САВЕЛЬЕВ.

Жаль, что главврач, теперь уже бывший, принял это решение, ни с кем не проконсультировавшись, а мы этот вопрос при необходимости со всеми медучреждениями отрабатывали. И когда со стороны коллектива к нему возникли справедливые претензии, он упредил, можно сказать, ситуацию, и написал заявление об увольнении – это произошло в пятницу, 15 мая. Какое решение приняло бы в отношении него руководство, если бы этого не произошло, сказать сложно. В больнице он отработал на должности руководителя около года. До этого трудился у нас, в минздраве, в отделе контроля качества - у него был опыт госслужбы (сейчас его намерения относительно новой работы нам не известны). Мы тоже здравомыслящие люди, и не уволили бы человека за одну ошибку, тем более, в нынешних сложных для всех обстоятельствах. К Василию Савельеву были претензии и раньше, в плане управления коллективом, были другие жалобы и медработников и населения. Мы и ранее выезжали в козельскую больницу, чтобы решать те или иные проблемы.

Мария Андреевна Ярушина, назначенная с понедельника на его место, была до Василия Петровича главврачом Козельской больницы. Она уходила в силу личных обстоятельств, никаких подковерных интриг в этом нет. Мы попросили ее вернуться, и она согласилась. Она глубоко ответственный человек, воспитанный в Советском Союзе, в сложной ситуации не могла нам отказать. Она уже пообщалась с коллективом, и он ее принял.