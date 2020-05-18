2020-05-18T10:50:32+03:00
Пресс-центр "КП"

Как красноярцам получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка

Начало в 13.00
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 18 мая, в 13.00 на все вопросы о том, как получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка, ответят специалисты отдела социальных выплат Пенсионного фонда по Красноярскому краю. Как узнать или получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования)? Кто может подать заявление? Как дата рождения влияет на право получения выплаты? Каковы сроки подачи документов?

Как красноярцам получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка..

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске началось распределение мест в детские сады
Клиенты Райффайзенбанка оформляют 87% кредитов онлайн
Губернатор Красноярского края вылетел в Северо-Енисейский район
Красноярцы сообщают об извращенце на острове Татышев
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах» через ВТБ-Онлайн
В Красноярске начали комплектовать детские сады
Красноярские «Столбы» откроют на днях, но это не точно
Летел на скорости 120 км/ч: в Красноярске ночью на Дубровинского насмерть сбили пешехода
В Хакасии на базе приема металлолома нашли мину
Коронавирус в Туве: очаг распространения выявили в Республиканской больнице №1
В Красноярском крае усилили патрулирование лесов: впереди пожароопасный сезон
Коронавирус в Туве: умер первый пациент с COVID-19
В Красноярском крае задержали пьяного подростка за рулем