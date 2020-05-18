В понедельник, 18 мая, в 13.00 на все вопросы о том, как получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка, ответят специалисты отдела социальных выплат Пенсионного фонда по Красноярскому краю. Как узнать или получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования)? Кто может подать заявление? Как дата рождения влияет на право получения выплаты? Каковы сроки подачи документов?

Как красноярцам получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка..