Как красноярцам получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка
Начало в 13.00
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В понедельник, 18 мая, в 13.00 на все вопросы о том, как получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка, ответят специалисты отдела социальных выплат Пенсионного фонда по Красноярскому краю. Как узнать или получить СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования)? Кто может подать заявление? Как дата рождения влияет на право получения выплаты? Каковы сроки подачи документов?
Как красноярцам получить президентские выплаты 10 000 рублей на ребенка..
ИСТОЧНИК KP.RU